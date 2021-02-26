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13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
00:57 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» и завершил выступление в Лиге Европы

ТАСС, 26 февраля. Российский футбольный клуб «Краснодар» в гостях проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба со счетом 0:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Мяч на 31-й минуте забил Мислав Оршич. Первая встреча, которая прошла на прошлой неделе в Краснодаре, также завершилась победой «Динамо» со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей в 1/8 финала выступит «Динамо», а «Краснодар» завершил выступление в Лиге Европы.

В составе «Краснодара» дебютировал 19-летний голкипер Станислав Агкацев. Основной вратарь команды Матвей Сафонов не может играть из-за травмы. Евгений Городов, занимавший место в воротах российской команды в прошлом матче, совершил несколько ошибок в первой игре с «Динамо» и во встрече 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Сочи» (1:2).

«Краснодар» был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/21. Команда начала выступление на европейской арене с раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей прошла греческий ПАОК. На групповом этапе «Краснодар» в группе с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном» занял третье место и завоевал право сыграть в плей-офф Лиги Европы. Московское «Динамо» не сумело преодолеть второй раунд квалификации Лиги Европы, «Ростов» выбыл в третьем раунде, петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов, московский ЦСКА стал последним в группе Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 26 февраля в швейцарском «Ньоне». Матчи данной стадии турнира запланированы на 11 и 18 марта.

Динамо З
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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