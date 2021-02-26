«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» и завершил выступление в Лиге Европы
ТАСС, 26 февраля. Российский футбольный клуб «Краснодар» в гостях проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба со счетом 0:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
ТАСС, 26 февраля. Российский футбольный клуб «Краснодар» в гостях проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба со счетом 0:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Мяч на 31-й минуте забил Мислав Оршич. Первая встреча, которая прошла на прошлой неделе в Краснодаре, также завершилась победой «Динамо» со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей в 1/8 финала выступит «Динамо», а «Краснодар» завершил выступление в Лиге Европы.
В составе «Краснодара» дебютировал 19-летний голкипер Станислав Агкацев. Основной вратарь команды Матвей Сафонов не может играть
«Краснодар» был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/21. Команда начала выступление на европейской арене с раунда
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 26 февраля в швейцарском «Ньоне». Матчи данной стадии турнира запланированы на 11 и 18 марта.