Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Определены все команды, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Определены все команды, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Ответные матчи 1/16 финала прошли в среду и четверг. Хорватское «Динамо» обыграло российский «Краснодар» со счетом 1:0 и вышло в следующий раунд
Ранее четверг в 1/8 финала пробились английский «Арсенал», нидерландский «Аякс», испанские «Вильярреал», «Гранада», шотландский «Рейнджерс», норвежский «Мольде» и украинский «Шахтер», в среду путевку в следующую стадию турнира завоевал английский «Тоттенхэм».
Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.