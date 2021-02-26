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13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
01:12 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Определены все команды, которые сыграют в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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Источник: AFP 2020

Ответные матчи 1/16 финала прошли в среду и четверг. Хорватское «Динамо» обыграло российский «Краснодар» со счетом 1:0 и вышло в следующий раунд плей-офф Лиги Европы (первый матч — 3:2), швейцарский «Янг Бойз» по сумме двух встреч прошел германский «Байер» (4:3, 2:0), украинское «Динамо» — бельгийский «Брюгге» (1:1, 1:0), чешская «Славия» — английский «Лестер» (0:0, 2:0), английский «Манчестер Юнайтед» — испанский «Реал Сосьедад» (4:0, 0:0), итальянский «Милан» — сербскую «Црвену Звезду» (2:2, 1:1), греческий «Олимпиакос» — нидерландский ПСВ (4:2, 1:2), итальянская «Рома» — португальскую «Брагу» (2:0, 3:1).

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Ранее четверг в 1/8 финала пробились английский «Арсенал», нидерландский «Аякс», испанские «Вильярреал», «Гранада», шотландский «Рейнджерс», норвежский «Мольде» и украинский «Шахтер», в среду путевку в следующую стадию турнира завоевал английский «Тоттенхэм».

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

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