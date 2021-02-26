Рейтинг УЕФА: в марте Голландия обгонит Россию

Наши клубы остаются (пока!) седьмыми в таблице коэффициентов по итогам пяти последних сезонов, но в течение ближайших трех недель могут опуститься на одну позицию. Это зависит от того, кого сегодняшняя жеребьевка выберет в соперники «Аяксу», и как амстердамцы 11 и 18 марта сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Дальше еще хуже. В сезоне-2021/22 велик риск стать десятыми — придется конкурировать с теми же голландцами, а также австрийцами и шотландцами. А если убрать успешные результаты сезонов-2016/17 и 2017/18, наши команды окажутся в середине второго десятка. Это значит, что летом 2024-го в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую нельзя будет заявить даже чемпиона России.

А по итогам двух последних сезонов настоящая катастрофа — пока российские команды только 21-е в рейтинге УЕФА. Ниже Кипра, Дании, Израиля, Греции, Румынии, Хорватии, Норвегии, Сербии, Швейцарии…(Александр Бобров).

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2020/21

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ, ЛЕ 6 4 10 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 19-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19−2022/23)

1. Англия 58,141 2. Испания 53,999 3. Германия 48,142 4. Италия 41,855 5. Португалия 30,2 6. Франция 29,332 7. Голландия 26 8. Шотландия 24,75 9. Бельгия 21,4 10. Украина 19,6 11. Австрия 18,7 12. Сербия 17,5 13. Россия 16,582 14. Хорватия 15,425 15. Швейцария 15,425

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17−2020/21)