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10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рейтинг УЕФА: в марте Голландия обгонит Россию

«Краснодар» отдал еще два зачетных очка загребскому «Динамо» и попрощался с еврокубками.

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Источник: Спорт-Экспресс

Наши клубы остаются (пока!) седьмыми в таблице коэффициентов по итогам пяти последних сезонов, но в течение ближайших трех недель могут опуститься на одну позицию. Это зависит от того, кого сегодняшняя жеребьевка выберет в соперники «Аяксу», и как амстердамцы 11 и 18 марта сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Дальше еще хуже. В сезоне-2021/22 велик риск стать десятыми — придется конкурировать с теми же голландцами, а также австрийцами и шотландцами. А если убрать успешные результаты сезонов-2016/17 и 2017/18, наши команды окажутся в середине второго десятка. Это значит, что летом 2024-го в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую нельзя будет заявить даже чемпиона России.

А по итогам двух последних сезонов настоящая катастрофа — пока российские команды только 21-е в рейтинге УЕФА. Ниже Кипра, Дании, Израиля, Греции, Румынии, Хорватии, Норвегии, Сербии, Швейцарии…(Александр Бобров).

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2020/21

КомандаТурнирОчкиБонусСумма
1. КраснодарЛЧ, ЛЕ6410
ЛокомотивЛЧ347
3. ЗенитЛЧ145
4. ЦСКАЛЕ303
5. ДинамоЛЕ0,500,5
РостовЛЕ0,500,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 19-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19−2022/23)

1. Англия58,141
2. Испания53,999
3. Германия48,142
4. Италия41,855
5. Португалия30,2
6. Франция29,332
7. Голландия26
8. Шотландия24,75
9. Бельгия21,4
10. Украина19,6
11. Австрия18,7
12. Сербия17,5
13. Россия16,582
14. Хорватия15,425
15. Швейцария15,425

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17−2020/21)

Страна16/1717/1818/1919/2020/21ОчкиСуммаКлубы
1. Испания20,14219,71419,57118,92815,5108,593,8557 (6*)
2. Англия14,92820,07122,64218,57116,928118,593,147 (6)
3. Италия14,2517,33312,64214,92814,28510073,4387 (5)
4. Германия14,5719,85715,21418,71414,21499,572,577 (4)
5. Франция14,41611,510,58311,6667,08342,555,2486 (1)
6. Португалия8,0839,66610,910,394547,9495 (1)
7. Россия9,212,67,5834,6664,3332638,3826 (0)
8. Голландия9,12,98,69,4840385 (1)
9. Бельгия12,52,67,87,663036,55 (0)
10. Австрия7,3759,756,25,86,733,535,8255 (0)
11. Шотландия4,37546,759,758,253333,1254 (1)
12. Украина5,585,67,26,83433,15 (2)
13. Турция9,76,85,553,115,530,15 (0)
14. Дания8,55,254,8755,1254,12516,527,8754 (0)
15. Кипр5,576,1255,12541627,754 (0)
16. Сербия2,8756,375665,52226,754 (0)
17. Швейцария4,36,53,96,45,12520,526,2254 (1)
18. Хорватия5,1255,1255,754,3755,326,525,6755 (1)
19. Чехия5,55,56,52,55,62825,65 (1)
20. Греция5,85,15,14,94,723,525,65 (1)
21. Израиль6,755,6252,6252,37572824,3754 (0)
22. Норвегия1,37545,3753,7562420,54 (1)
23. Швеция2,755,3754,1255,752,51020,54 (0)
24. Болгария4,25444,12541620,3754 (0)
25. Румыния3,32,92,3755,8753,751518,24 (0)
26. Азербайджан4,254,3752,3753,3752,51016,8754 (0)
27. Казахстан2,754,254,253,3751415,6254 (0)
28. Венгрия1,8751,6253,254,54,251715,54 (0)
29. Белоруссия33,2552,51,5615,254 (0)
30. Польша3,8752,8752,252,12541615,1254 (0)
31. Словения2,254,6253,12522,25914,254 (0)
32. Словакия2,1251,8755,12531,5613,6254 (0)
33. Лихтенштейн2,521,52,50,50,591 (0)
34. Литва0,52,3752,6251,6251,6256,58,754 (0)
35. Люксембург0,750,8752,6253148,254 (0)
36. Босния0,51,37521,52,62510,584 (0)
37. Ирландия2,6251,12511,251,8757,57,8754 (0)
38. Сев.Македония1,253,12510,51,7577,6254 (0)
39. Армения1,1250,6251,52,751,3755,57,3754 (0)
40. Латвия1,3750,751,6252,251,3755,57,3754 (0)
41. Албания0,8752,62510,75287,254 (0)
42. Сев.Ирландия0,50,750,52,3752,8338,56,9583 (0)
43. Грузия1,1250,1251,6252,251,7576,8754 (0)
44. Финляндия1,751,250,8751,6251,3755,56,8754 (0)
45. Молдавия0,8752,751,1250,751,3755,56,8754 (0)
46. Мальта1,251,3751,50,751,566,3754 (0)
47. Фареры0,3750,751,1251,1252,75116,1254 (0)
48. Косово002,51,51,8335,55,8333 (0)
49. Гибралтар1,50,5111,66655,6663 (0)
50. Черногория0,8751,1250,37511,6256,554 (0)
51. Уэльс10,5111,5654 (0)
52. Исландия11,1251,50,6250,6252,54,8754 (0)
53. Эстония1,3750,6250,50,8751,3755,54,754 (0)
54. Андорра0,1660,1660,8331,50,66623,3313 (0)
55. Сан-Марино00,1660,500,51,51,1663 (0)
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