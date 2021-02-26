Обамеянг вытащил «Арсенал» в 1/8 финала ЛЕ. А еще там сыграют «Динамо» К, «Шахтер» и клуб из Норвегии

Нейтральные поля и правило «гостевого гола»

«Арсенал» — «Бенфика» — 3:2 (Обамеянг, 21, 89. Тирни, 67 — Диогу Гонсалвеш, 43. Рафа Силва, 61). Первый матч — 1:1

В прошлом сезоне «канониры» спасли сезон благодаря выигрышу Кубка Англии. В этом все надежды связаны с Лигой Европы, так как текущие результаты в АПЛ не позволяют рассчитывать на выход в еврокубки. И команда Микеля Артеты провела один из самых эмоциональных матчей сезона с переживающей непростой период «Бенфикой». Благо в составе лондонцев есть особенный футболист для кубковых турниров. В последних восьми подобных матчах Обамеянг не забил только в Лиссабоне, промахнувшись с нескольких метров, но в этот раз габонец был безупречен.

Правда, для победы одного гола было мало, потому что с приходом Артеты «Арсенал» в еврокубковых домашних матчах не пропускал только от ирландского «Дандолка». Вот и «Бенфике» хватило полумомента, и Диогу Гонсалвеш удивил даже своих одноклубников невероятно красивым ударом со штрафного. Непонятно, как он убедил отдать ему мяч, когда на поле находились несколько мастеров стандартов во главе с Гримальдо?

Шансов у Лено не было, а потом проводившего 100-й матч за «Арсенал» голкипера подставил Себальос. Его скидка в сторону собственных ворот обернулась выходом один на один и вторым голом. И хотя Тирни восстановил равновесие, ничья была в пользу соперника. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что «Бенфика» неделю назад проводила номинально домашнюю встречу в Риме, а «канониры» принимали лиссабонцев в греческом Пирее. Если бы все решило правило «гостевого гола», это был бы нонсенс, но от обсуждения данной темы избавили два человека: Обамеянг и отдавший вторую в матче результативную передачу Сака.

Два из двух

«Шахтер» — «Маккаби» Т-А — 1:0 (Жуниор Мораэс, 67, с пенальти). Первый матч — 2:0

«Брюгге» — «Динамо» К — 0:1 (Буяльский, 83). Первый матч — 1:1

Две украинские команды продолжат выступления в Лиге Европы, и успех «Шахтера» получился в общем-то будничным. Осенью в групповом раунде Лиги чемпионов «горняки» фактически вторым составом на равных бились с «Реалом» и «Интером», на фоне которых «Маккаби» выглядел оппонентом для разминки. Хотя израильтяне в Киеве едва не открыли счет, когда во время розыгрыша углового попали поочередно в перекладину и штангу. Были у гостей и другие шансы, но опыт «Шахтера» все перевесил.

А вот команда Мирчи Луческу сумела удивить. После домашних 1:1 «Брюгге» казался фаворитом пары, однако бывшему тренеру «Зенита» удалось то, что не получилось у питерского клуба в групповом раунде Лиги чемпионов. «Динамо» грамотно выстроило игру, нейтрализовав атаку лидера бельгийского чемпионата, а в концовке забило решающий мяч. Как и в Киеве отличился Буяльский, едва не порвавший сетку ударом с нескольких метров.

Стоит заметить, что это первая за 10 лет гостевая победа «Динамо» в плей-офф Лиги Европы. Тогда за киевлян еще играл нынешний главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Норвежское чудо

«Хоффенхайм» — «Мольде» — 0:2 (Улланн-Андерсен, 20, 90+5). Первый матч — 3:3

Норвежский «Мольде» — один из главных кошмаров российского футбола и персонально ЦСКА. Теперь скандинавы испортили первый выход в плей-офф еврокубков «Хоффенхайму». Если говорить о чуде, то отправной точкой стали события первого матча, где «Мольде» проигрывал 1:3 и получил пенальти в свои ворота. Однако Линде парировал удар дважды забившего с игры Даббура и вдохновил одноклубников на спасение. В Зинсхайме голкипер и вовсе сохранил свои ворота на замке, тогда как Уллану-Андерсену хватило двух ударов, чтобы отправить немцев в нокаут. Второй гол он издевательски забил в пустые ворота. Таким образом «Мольде» стал первым за 22 года норвежским клубом, сумевшим пройти дальше 1/16 финала. Предыдущий прорыв случился в сезоне-98/99, когда «Валеренга» пробилась в четвертьфинал Кубка кубков. Интересно, не встретится ли теперь «Мольде» со своим бывшим наставником Уле Гуннаром Сульшером?

Захави напомнил о Роналдо, но проиграл

ПСВ — «Олимпиакос» — 2:1 (Захави, 23, 44 — Хассан, 89). Первый матч — 2:4

С камбэками в этом раунде не заладилось. «Наполи» не смог отыграться против дебютанта еврокубков «Гранады», а «Байер» в противостоянии с «Янг Бойз» подвел голкипер. Ближе всех к званию самой волевой команды подобрался ПСВ, а одним из героев вечера мог стать Захави. Израильтянин не только оформил дубли в двух встречах и забил красивейший гол со штрафного, но и повторил достижение легендарного бразильца Роналдо. Именно Феномен в прошлый раз показал такую же результативность в спаренных матчах плей-офф за клуб из Эйндховена в сезоне-95/96.

Но какой валидольной получилась концовка! Сначала ворота хозяев после штрафного Фортуниса спасла перекладина. Голландцы ответили попаданием Малена в штангу, а в ответной атаке «Олимпиакос» свел все подвиги Захави на нет. Египтянин Хассан успел к мячу, который не смог зафиксировать голкипер, и вывел греков в следующий раунд.

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Статистика дня

2-й раз в истории турнира в 1/8 финала не будет представителей Германии.

4 раза «Наполи» играл в плей-офф Лиги Европы и трижды вылетел в 1/16 финала.

5 голов в одном еврокубковом матче «Рейнджерс» забил впервые с 1990 года.

5 раз вылетал из турнира в первом раунде плей-офф Брендан Роджерс, тренируя «Ливерпуль», «Селтик» и «Лестер».

9-й командой, забившей 100 мячей в Лиге Европы, стал «Тоттенхэм». Лондонцам потребовалось 56 матчей, и быстрее данной отметки достигли только «Бенфика» (53) и «Севилья» (55).

14 раз за два матча поразили ворота «Рейнджерс» и «Антверпен». Это рекорд турнира в его нынешнем формате и самая результативная еврокубковая пара за 13 лет.

15 матчей на «Олд Траффорд» не проигрывает «МЮ» в Лиге Европы.

17 раз исполнял пенальти за «Реал Сосьедад» Оярсабаль и допустил на «Олд Траффорд» первую осечку.

17 лет и 23 дня — возраст Шолы Шортайра, который стал самым юным участником еврокубков в истории «Манчестер Юнайтед».

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«Динамо» З — «Краснодар» — 1:0 (Оршич, 31). Первый матч — 3:2.

«Тоттенхэм» — «Вольфсбергер» — 4:0 (Алли, 11. Карлос Винисиус, 50, 83. Бэйл, 73). Первый матч — 4:1.

«Аякс» — «Лилль» — 2:1 (Классен, 15. Давид Нерес, 88 — Юсуф Языджи, 78, с пенальти). Первый матч — 2:1.

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» — 0:0. Первый матч — 4:0.

«Рома» — «Брага» — 3:1 (Джеко, 24. Карлес Перес, 75. Борха Майораль, 90+1 — Кристанте, 88, в свои ворота). Первый матч — 2:0.

«Лестер» — «Славия» П — 0:2 (Провод, 49. Сима, 79). Первый матч — 0:0.

«Байер» — «Янг Бойз» — 0:2 (Сьебатше, 48. Фасснахт, 86). Первый матч — 3:4.

«Рейнджерс» — «Антверпен» — 5:2 (Морелос, 9. Паттерсон, 46. Кент, 65. Баришич, 79, с пенальти. Иттен, 90+2, с пенальти — Рафаэлов, 32. Ламкель Зе, 57). Первый матч — 4:3.

«Вильярреал» — «Зальцбург» — 2:1 (Херард Морено, 40, 89, с пенальти — Бериша, 17). Первый матч — 2:0.

«Наполи» — «Гранада» — 2:1 (Зелиньски, 3. Фабиан Руис, 59 — Монторо, 25). Первый матч — 0:2.