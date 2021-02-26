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10:19 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» без шансов проиграл в Загребе и вылетел из Лиги Европы

Печально.

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Источник: Sport24

«Краснодар» единственным из российских клубов представлен в весенней части еврокубков. Правда, после домашнего поражения от загребского «Динамо» (2:3) шансов пройти в следующую стадию было немного. Но надежда была.

Забивать минимум два мяча сопернику вышли на поле эти парни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, с самого начала что-то пошло не так. Загреб завладел инициативой и начал создавать голевые моменты. Но гол случился только на 31-й минуте. Опять привез Кайо.

На последней минуте тайма у «Краснодара» был реальный шанс сравнять счет, но Кабелла промазал из выгодной позиции.

После перерыва команда Мурада Мусаева завладела мячом. Но до создания реальных моментов дело не зашло. Зато было несколько моментов у «Динамо». Хотя счет больше не изменился.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» задержался в еврокубках дольше, чем все остальные российские клубы. Но не смог пройти даже одну стадию турнира.

«Краснодар» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах."Динамо Загреб за сезон трижды обыграл российские клубы: помимо двух побед над «Краснодаром» хорватский клуб обыграл ЦСКА на групповом этапе.

Динамо З
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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