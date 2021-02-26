«Краснодар» без шансов проиграл в Загребе и вылетел из Лиги Европы
Печально.
Печально.
«Краснодар» единственным из российских клубов представлен в весенней части еврокубков. Правда, после домашнего поражения от загребского «Динамо» (2:3) шансов пройти в следующую стадию было немного. Но надежда была.
Забивать минимум два мяча сопернику вышли на поле эти парни.
Правда, с самого начала
На последней минуте тайма у «Краснодара» был реальный шанс сравнять счет, но Кабелла промазал из выгодной позиции.
После перерыва команда Мурада Мусаева завладела мячом. Но до создания реальных моментов дело не зашло. Зато было несколько моментов у «Динамо». Хотя счет больше не изменился.
«Краснодар» задержался в еврокубках дольше, чем все остальные российские клубы. Но не смог пройти даже одну стадию турнира.
«Краснодар» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах."Динамо Загреб за сезон трижды обыграл российские клубы: помимо двух побед над «Краснодаром» хорватский клуб обыграл ЦСКА на групповом этапе.