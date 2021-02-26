«Краснодар» без шансов проиграл в Загребе и вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» единственным из российских клубов представлен в весенней части еврокубков. Правда, после домашнего поражения от загребского «Динамо» (2:3) шансов пройти в следующую стадию было немного. Но надежда была.

Забивать минимум два мяча сопернику вышли на поле эти парни.

Правда, с самого начала что-то пошло не так. Загреб завладел инициативой и начал создавать голевые моменты. Но гол случился только на 31-й минуте. Опять привез Кайо.

На последней минуте тайма у «Краснодара» был реальный шанс сравнять счет, но Кабелла промазал из выгодной позиции.

После перерыва команда Мурада Мусаева завладела мячом. Но до создания реальных моментов дело не зашло. Зато было несколько моментов у «Динамо». Хотя счет больше не изменился.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7HX4LnWERLQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» задержался в еврокубках дольше, чем все остальные российские клубы. Но не смог пройти даже одну стадию турнира.