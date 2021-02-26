«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 26 февраля. Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Милан» встретятся в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в пятницу в
ТАСС, 26 февраля. Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Милан» встретятся в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в пятницу в
Последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда по сумме двух встреч сильнее оказалась английская команда (3:2, 4:0). Всего команды провели 10 матчей друг с другом в еврокубках, одержав по пять побед.
Остальные пары 1/8 финала выглядит следующим образом: «Динамо» (Киев, Украина) — «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина), «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Тоттенхэм» (Англия), «Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия), «Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия).
В четверг «Краснодар» проиграл по сумме двух встреч загребскому «Динамо» в 1/16 финала и последним из российских клубов выбыл из еврокубков.
Финал турнира состоится в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья».