«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы

Последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда по сумме двух встреч сильнее оказалась английская команда (3:2, 4:0). Всего команды провели 10 матчей друг с другом в еврокубках, одержав по пять побед.