Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ротор
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Атлетик
Футбол. Еврокубки
25.02
ПСВ
Олимпиакос П
21
Футбол. Еврокубки
25.02
Байер
Янг Бойз
02
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
15:59 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 26 февраля. Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Милан» встретятся в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в пятницу в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне.

Наверх
Источник: Reuters

Последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда по сумме двух встреч сильнее оказалась английская команда (3:2, 4:0). Всего команды провели 10 матчей друг с другом в еврокубках, одержав по пять побед.

Остальные пары 1/8 финала выглядит следующим образом: «Динамо» (Киев, Украина) — «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина), «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Тоттенхэм» (Англия), «Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия), «Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия).

Первые матчи состоятся 11 марта на полях команд, указанных в парах первыми. Ответные игры пройдут 18 марта.

В четверг «Краснодар» проиграл по сумме двух встреч загребскому «Динамо» в 1/16 финала и последним из российских клубов выбыл из еврокубков.

Финал турнира состоится в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Медведю пора проснуться: РПЛ возобновляется после зимней паузы
Отказался от 50 миллионов. В НХЛ дебютировал еще один русский
Уверенная победа «Локомотива» и 0:0 в Питере: ставим на РПЛ
Овечкин чуть не погубил свою команду, но отмазался голевым пасом
«Пусть все заткнутся». Тарасова оценила фотосессию Туктамышевой
Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь