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00:59 (мск), источник: Sport24

Губерниев: Россия — нефутбольная страна. Людям не до футбола

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с загребским «Динамо» в 1/16 финала (два поражения: дома — 2:3, в гостях — 0:1), назвав Россию нефутбольной страной. Российские клубы одержали лишь 1 победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

«С вратарями проблемы, с созидательной игрой тоже. У Галицкого никак не получается сотворить из хорошей идеи что-то замечательное. Хотим карету, а получаем тыкву. Все наши проблемы футбола сохраняются. Наша футбольная философия, может, и годится для внутреннего пользования, но не для внешнего. Мы в целом нефутбольная страна. У нас Лигу чемпионов никто не смотрит. Футбол никому не интересен.

Фоторепортаж
«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»

Наши клубы еще как-то смотрят. Но даже если взять наш футбол, матч Кубка «Зенита» и «Арсенала» уступил по рейтингам моей биатлонной программе. Людям не до футбола. Как это исправить? Работать надо. Как выясняется, футболисты ни черта не делают. Вспомните интервью Миранчука про РПЛ. Вот Большунов работает, а у нас балду гоняют. А сейчас еще говорят: давайте Промесу дадим гражданство. Обойдется, — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, ранее комментатор высказался против того, чтобы Промесу давали российское гражданство, назвав подобный жест «кощунством».

Динамо З
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Первый тайм: 1:0
Краснодар
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