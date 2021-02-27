Губерниев: Россия — нефутбольная страна. Людям не до футбола

«С вратарями проблемы, с созидательной игрой тоже. У Галицкого никак не получается сотворить из хорошей идеи что-то замечательное. Хотим карету, а получаем тыкву. Все наши проблемы футбола сохраняются. Наша футбольная философия, может, и годится для внутреннего пользования, но не для внешнего. Мы в целом нефутбольная страна. У нас Лигу чемпионов никто не смотрит. Футбол никому не интересен.

Наши клубы еще как-то смотрят. Но даже если взять наш футбол, матч Кубка «Зенита» и «Арсенала» уступил по рейтингам моей биатлонной программе. Людям не до футбола. Как это исправить? Работать надо. Как выясняется, футболисты ни черта не делают. Вспомните интервью Миранчука про РПЛ. Вот Большунов работает, а у нас балду гоняют. А сейчас еще говорят: давайте Промесу дадим гражданство. Обойдется, — приводит слова Губерниева «Чемпионат».