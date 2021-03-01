Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, 39-летний швед повредил приводящую мышцу бедра. Ибрагимович рискует не сыграть против «Удинезе», «Вероны» и «Наполи» в чемпионате Италии и против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. «Милан» пока не подтвердил информацию.