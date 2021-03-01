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19:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович из-за повреждения пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.

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Источник: Reuters

По информации источника, 39-летний швед повредил приводящую мышцу бедра. Ибрагимович рискует не сыграть против «Удинезе», «Вероны» и «Наполи» в чемпионате Италии и против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. «Милан» пока не подтвердил информацию.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы должны состояться 11 и 18 марта.

Лига Европы 2020/2021
1/8 финала, 11.03.2021, 20:55

Манчестер Юнайтед-Милан-

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи в 21 игре за «Милан» во всех турнирах.

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