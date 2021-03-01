«Кайрат» показал казахский вариант гимна Лиги чемпионов
Фольклорно-этнографический ансамбль «Құлансаз» исполнил гимн Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz. Это произошло на презентации футбольного клуба «Кайрат».
Фольклорно-этнографический ансамбль «Құлансаз» исполнил гимн Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz. Это произошло на презентации футбольного клуба «Кайрат».
Напомним, что «Кайрат» в прошлом сезоне завоевал «золото» чемпионата Казахстана и в этом году сыграет в квалификации Лиги чемпионов.