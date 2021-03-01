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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» показал казахский вариант гимна Лиги чемпионов

Фольклорно-этнографический ансамбль «Құлансаз» исполнил гимн Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz. Это произошло на презентации футбольного клуба «Кайрат».

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Из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате.

Напомним, что «Кайрат» в прошлом сезоне завоевал «золото» чемпионата Казахстана и в этом году сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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