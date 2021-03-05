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10:45 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Барселоны» Пике пропустит ответный матч против ПСЖ в Лиге чемпионов

ТАСС, 5 марта. Футболист испанской «Барселоны» Жерар Пике пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ из-за травмы связок правого колена. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AP 2020

Защитник получил повреждение в кубковой игре против «Севильи» (3:0). По информации издания, Пике пропустит три недели.

Пике восстанавливался от растяжения внутренней боковой связки и частичной травмы передней крестообразной связки правого колена с ноября 2020 года, впервые сыграв 16 февраля в домашней игре Лиги чемпионов против ПСЖ (1:4). Ответная встреча запланирована на 10 марта в Париже.

В ближайшем матче чемпионата Испании «Барселона» 6 марта сыграет на выезде с «Осасуной».

Пике 34 года, в текущем сезоне он провел 15 матчей, забив два мяча. «Барселона» с 53 очками после 25 игр занимает второе место в чемпионате Испании.

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