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14:04 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» и «Порту» рассудит Кейперс, на матч «Боруссия» — «Севилья» назначен Чакыр

УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 9 марта.

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Встречу между «Ювентусом» и «Порту» в Турине доверено обслуживать голландскому рефери Бьорну Кейперс.

Матч с участием «Боруссии» и «Севильи», который пройдет в Дортмунде, рассудит Джюнейт Чакыр из Турции.

В первых матчах «Порту» на своем поле одержал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1, а «Боруссия» в гостях обыграла «Севилью» — 3:2.

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