«Ювентус» и «Порту» рассудит Кейперс, на матч «Боруссия» — «Севилья» назначен Чакыр
УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 9 марта.
УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 9 марта.
Встречу между «Ювентусом» и «Порту» в Турине доверено обслуживать голландскому рефери Бьорну Кейперс.
Матч с участием «Боруссии» и «Севильи», который пройдет в Дортмунде, рассудит Джюнейт Чакыр из Турции.
В первых матчах «Порту» на своем поле одержал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1, а «Боруссия» в гостях обыграла «Севилью» — 3:2.