«Ювентус» и «Порту» рассудит Кейперс, на матч «Боруссия» — «Севилья» назначен Чакыр

Встречу между «Ювентусом» и «Порту» в Турине доверено обслуживать голландскому рефери Бьорну Кейперс.

Матч с участием «Боруссии» и «Севильи», который пройдет в Дортмунде, рассудит Джюнейт Чакыр из Турции.