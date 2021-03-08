ЕСА обсуждает запрет на трансферы между командами-участницами ЛЧ

Как отметил Аньелли, могут быть изменены также нынешние правила fair play и регламент переходов футболистов.

«Отсутствие дорогостоящих трансферов между клубами-участниками Лиги чемпионов, возможно, означало бы, что внимание будет сосредоточено на лучших игроках из лиг, не входящих в число ведущих, и мы могли бы покупать футболистов только там», — приводит слова Аньелли Guardian.

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«Это варианты, которые мы обсуждаем, но, безусловно, контроль над расходами будет одной из самых больших проблем с точки зрения будущих реформ», — добавил он.

В феврале СМИ сообщили, что все 55 ассоциаций-членов УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов, который может быть введен начиная с 2024 года.