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8 марта, источник: Спорт РИА Новости

ЕСА обсуждает запрет на трансферы между командами-участницами ЛЧ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ассоциация европейских клубов (ЕСА) обсуждает возможное введение запрета на трансферы игроков между клубами-участниками футбольной Лиги чемпионов после обновления формата турнира, сообщил глава ECA Андреа Аньелли.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отметил Аньелли, могут быть изменены также нынешние правила fair play и регламент переходов футболистов.

«Отсутствие дорогостоящих трансферов между клубами-участниками Лиги чемпионов, возможно, означало бы, что внимание будет сосредоточено на лучших игроках из лиг, не входящих в число ведущих, и мы могли бы покупать футболистов только там», — приводит слова Аньелли Guardian.

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«Это варианты, которые мы обсуждаем, но, безусловно, контроль над расходами будет одной из самых больших проблем с точки зрения будущих реформ», — добавил он.

В феврале СМИ сообщили, что все 55 ассоциаций-членов УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов, который может быть введен начиная с 2024 года.

Согласно новому формату Лиги чемпионов, число участников самого престижного клубного турнира Европы может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить, вместо этого турнир будет играться по швейцарской системе. Таким образом, каждый клуб сыграет минимум по 10 матчей с различными соперниками (по 5 дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

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