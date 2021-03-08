ЕСА обсуждает запрет на трансферы между командами-участницами ЛЧ
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ассоциация европейских клубов (ЕСА) обсуждает возможное введение запрета на трансферы игроков между
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ассоциация европейских клубов (ЕСА) обсуждает возможное введение запрета на трансферы игроков между
Как отметил Аньелли, могут быть изменены также нынешние правила fair play и регламент переходов футболистов.
«Отсутствие дорогостоящих трансферов между
«Это варианты, которые мы обсуждаем, но, безусловно, контроль над расходами будет одной из самых больших проблем с точки зрения будущих реформ», — добавил он.
В феврале СМИ сообщили, что все 55
Согласно новому формату Лиги чемпионов, число участников самого престижного клубного турнира Европы может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить, вместо этого турнир будет играться по швейцарской системе. Таким образом, каждый клуб сыграет минимум по 10 матчей с различными соперниками (по 5 дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.