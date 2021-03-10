Дортмундская «Боруссия» в ответном матче сыграла вничью с «Севильей» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Дублем в составе «шмелей» отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, поразивший ворота соперника на 35-й и 54-й (пенальти) минутах.

За гостей отличился Юссеф Эн-Несери, реализовавший 11-метровый удар на 68-й минуте и забивший гол в самой концовке (90+6).

Первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счетом 3:2 в Севилье, что позволило немецкому клубу по сумме двух игр (5:4) выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.