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01:15 (мск), источник: Sport24

Дортмундская «Боруссия» в ответном матче сыграла вничью с «Севильей» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

В Дортмунде завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей» со счетом 2:2.

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Дублем в составе «шмелей» отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, поразивший ворота соперника на 35-й и 54-й (пенальти) минутах.

За гостей отличился Юссеф Эн-Несери, реализовавший 11-метровый удар на 68-й минуте и забивший гол в самой концовке (90+6).

Первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счетом 3:2 в Севилье, что позволило немецкому клубу по сумме двух игр (5:4) выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Боруссия Д
2:2
Первый тайм: 1:0
Севилья
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