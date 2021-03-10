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01:56 (мск), источник: ТАСС

«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира

ТАСС, 10 марта. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем поле в дополнительное время обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев дубль оформил Федерико Кьеза (49-я, 63-я минуты), Адриен Рабьо (117), у гостей отличился Сержиу Оливейра (19, 115). На 54-й минуте с поля был удален нападающий «Порту» Мехди Тареми, он получил две желтые карточки в течение двух минут.

Первый гол Кьезы стал для «Ювентуса» 500-м в еврокубках. Итальянская команда стала четвертой, достигшей этой отметки после испанских «Реала» (726), «Барселоны» (704) и германской «Баварии» (577).

Первый матч завершился победой «Порту» со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал прошел клуб из Португалии. «Ювентус» второй сезон подряд не может преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов, в прошлом сезоне туринская команда по сумме двух встреч уступила французскому «Лиону» (0:1, 2:1).

Соперник «Порту» по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта.

Ювентус
3:2ДВ
Основное время: 2:1 (0:1)
Порту
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