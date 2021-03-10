Зря «Ювентус» потратил огромные деньги на Роналду! Команда снова вылетела в 1/8 финала ЛЧ

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Почти три года назад, летом 2018-го «Ювентус» выкупил Криштиану Роналду у «Реала» за 117 млн евро, чтобы с помощью великого португальского снайпера выиграть Лигу чемпионов. После двух неудач в финалах ЛЧ в 2015-м и 2017-м считалось, что туринскому клубу не хватает только такой фигуры, способной делать разницу в решающих матчах, для победы в самом престижном клубном турнире Европы. Но, как ни странно, «Ювентус» с Роналду в составе становится год от года только слабее, а выступление в ЛЧ превращается в сплошное разочарование. В сезоне-2018/2019 был сенсационный вылет от «Аякса» в четвертьфинале, в сезоне-2019/2020 — шокирующий от «Лиона» в 1/8 финала, а в этом сезоне — позорный от «Порту».

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло выбрал на ответный матч любопытную схему. Нельзя сказать, что в этот раз туринцы при владении мячом регулярно перестраивались на три центральных защитника. Весь правый фланг был отдан Хуану Куадрадо, тогда как на другом краю Алекс Сандро и Федерико Кьеза образовывали связку. Существовал вроде бы определённый перекос налево при насыщении центра поля. Однако благодаря безостановочному движению и резким рывкам Куадрадо вперёд на свободное пространство «старая синьора» создала до перерыва два «стопроцентных» момента: великолепный аргентинский голкипер «Порту» Агустин Маркесин вытаскивал сложнейшие удары Альваро Мораты.

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В целом же «Ювентус» опять выглядел командой без хорошей игровой идеи. Было много попыток забросов за спины защитникам «Порту», с которыми гости справлялись. Оставалось рассчитывать на индивидуальное мастерство Роналду и остальных, на стандартные положения. После потерь мяча туринцы недостаточно слаженно и агрессивно включались в отбор, а разве можно выигрывать на таком уровне без качественного прессинга? «Драконы» очень опасно контратаковали. Иранский форвард Мехди Тареми попал в крестовину, а потом заработал пенальти, подставившись под фол Мериха Демирала. Войцех Щенсны не угадал, в какой угол отправит мяч с «точки» Сержиу Оливейра. Португальцы вообще перебили итальянцев в первом тайме — 9:7 (в створ — 4:4). Роналду дали пробить всего раз (неточно), как и за все 90 минут игры в Порту.

После перерыва «Ювентусу» требовалось забивать как минимум дважды, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время. Сложно было понять, за счёт чего команда Пирло сможет прорвать плотную оборону «Порту» (гости защищались, по сути, в две линии). Но на 49-й минуте пришёл гол из ничего, с простого заброса. Вот здесь Криштиану — молодец. Не попал в офсайд и стянул на себя правого защитника Вилсона Манафу, благодаря чему получил свободу Федерико Кьеза. Более того, Роналду разумно оставил мяч Кьезе. И тут же «Ювентус» получил дополнительное преимущество! Глупую вторую карточку за удар по мячу после свистка заработал злой гений «Ювентуса» Тареми. Иранца удалили.

Всё уже было в руках «старой синьоры». Дожать десятерых при общем преимуществе в классе — в разы проще. И второй гол чемпионов Италии не заставил себя долго ждать. Красивый кросс от Куадрадо, красивое завершение головой от оформившего дубль Кьезы. Защитники «Порту» оказались не готовы к тому, чего в первую очередь следовало ждать от «Ювентуса».

При счёте 2:1 кроссы и забросы из глубины оставались основным оружием туринцев. Так, например, Куадрадо создал убойный момент для Роналду. Во втором тайме «Ювентус» нанёс 13 ударов (в створ — шесть), из них два было на счету Криштиану. Тем не менее игра ушла в дополнительное время. Хотя этого не случилось бы, если бы на 90+3-й минуте «Порту» не спасла перекладина после соло неутомимого Куадрадо.



Последние полчаса — огонь! В дополнительное время могли быть и голы в ворота обеих команд, и удаление Кьезы, который сменил позицию, добавив до своей замены жару на фланге Куадрадо, и травма Роналду (Криштиану держался за плечо после столкновения с вратарём). «Порту» заслужил приз зрительских симпатий. И победу по сумме двух встреч! Сержиу Оливейра забил сумасшедший гол со штрафного, причём в этом эпизоде мяч пролетел между ног Криштиану.

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«Ювентус» ещё тянул руку из трясины. Адриен Рабьо забил головой после углового, Маттейс де Лигт пытался хитростью заработать пенальти. Но было бы несправедливо, если бы «старая синьора» с такой игрой в равных составах в двух матчах, прошла в четвертьфинал. На сей раз и Роналду не спас чемпионов Италии. Выходит, деньги на звезду «Реала» были потрачены зря, а после третьей подряд неудачи продление контракта с португальцем кажется маловероятным. Неоправданно дорогое удовольствие.