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8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
13:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пирло прокомментировал возможную отставку после вылета «Ювентуса» из ЛЧ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Андреа Пирло заявил, что не беспокоится о своей возможной отставке после поражения по сумме двух матчей от португальского «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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«Ювентус» во вторник в дополнительное время обыграл «Порту» в ответной игре — 3:2, но по сумме двух встреч вылетел из Лиги чемпионов.

«Я не знаю, почему (Маурицио) Сарри был уволен. Я тренер “Ювентуса”, меня пригласили для длительного проекта, работа над которым должна занять несколько лет, поэтому меня не беспокоит (возможная отставка)», — цитирует Пирло Goal.com.

«Я недоволен тем, как мы провели последнюю неделю, конечно, я бы предпочел остаться в Лиге чемпионов. Теперь мы должны поработать над улучшением некоторых аспектов на тренировках, на которые у нас не было времени по ходу сезона», — добавил Пирло.

Пирло возглавил основную команду «Старой синьоры» в августе, подписав контракт до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера 41-летний специалист сменил 62-летнего Маурицио Сарри.

Ювентус
3:2ДВ
Основное время: 2:1 (0:1)
Порту
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