Пирло прокомментировал возможную отставку после вылета «Ювентуса» из ЛЧ

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«Ювентус» во вторник в дополнительное время обыграл «Порту» в ответной игре — 3:2, но по сумме двух встреч вылетел из Лиги чемпионов.

«Я не знаю, почему (Маурицио) Сарри был уволен. Я тренер “Ювентуса”, меня пригласили для длительного проекта, работа над которым должна занять несколько лет, поэтому меня не беспокоит (возможная отставка)», — цитирует Пирло Goal.com.

«Я недоволен тем, как мы провели последнюю неделю, конечно, я бы предпочел остаться в Лиге чемпионов. Теперь мы должны поработать над улучшением некоторых аспектов на тренировках, на которые у нас не было времени по ходу сезона», — добавил Пирло.