Болельщик «ПСЖ» снял номер в отеле «Барселоны» в Париже и включил пожарную тревогу в 5 утра
Инцидент произошел в парижском отеле, где остановилась «Барселона» в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Инцидент произошел в парижском отеле, где остановилась «Барселона» в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Как сообщает RMC Sport, накануне игры болельщик парижан снял комнату в том же отеле, где расположилась делегация каталонского клуба и включил пожарную тревогу.
Поклонник «ПСЖ» планировал сделать это посреди ночи, но дождался, когда фанаты парижан закончили запускать фейерверки перед отелем «Барселоны». Пожарную тревогу он включил около 5 часов утра, когда наступила тишина. За свою выходку болельщик был задержан и провел под стражей 5 часов.
В первом матче «ПСЖ» на выезде разгромил «Барселону» со счетом 4:1.