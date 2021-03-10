Болельщик «ПСЖ» снял номер в отеле «Барселоны» в Париже и включил пожарную тревогу в 5 утра

Как сообщает RMC Sport, накануне игры болельщик парижан снял комнату в том же отеле, где расположилась делегация каталонского клуба и включил пожарную тревогу.

Поклонник «ПСЖ» планировал сделать это посреди ночи, но дождался, когда фанаты парижан закончили запускать фейерверки перед отелем «Барселоны». Пожарную тревогу он включил около 5 часов утра, когда наступила тишина. За свою выходку болельщик был задержан и провел под стражей 5 часов.