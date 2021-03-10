«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг». «Ливерпуль»: Алисон, Фабиньо, Филлипс, Кабак, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Тьяго, Жота, Мане, Салах.

Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Ливерпуль» занял первое место в группе D. «РБ Лейпциг» — второе место в турнирной таблице группы H, уступив «ПСЖ».