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22:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» — «Барселона»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци, Кюрзава, Гуйе, Верратти, Паредес, Дракслер, Мбаппе, Икарди.

Запасные: Рико, Керер, Ди Мария, Рафинья, Данилу, Эррера, Диалло, Баккер, Дагба, Пембеле, Мишю, Сарабия.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Лангле, Альба, Мингеса, де Йонг, Бускетс, Педри, Гризманн, Месси, Дембеле.

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Тринкан, Фернандес, Юмтити, Фирпо, Мориба, де ла Фуэнте, Пьянич, Брайтвайт.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» сыграет с испанской «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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