«ПСЖ» — «Барселона»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» сыграет с испанской «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.