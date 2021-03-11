Месси не спас «Барселону». Положил супергол, но не справился с пенальти
А Мбаппе побил рекорд Лео и отправился с «ПСЖ» в четвертьфинал.
А Мбаппе побил рекорд Лео и отправился с «ПСЖ» в четвертьфинал.
В Париже чуда не произошло. «ПСЖ», не особо напрягаясь, сгонял ничью с «Барселоной».
Оживить интригу мог Месси. Но Лео не реализовал пенальти.
Ниже — главные события матча.
После стартового свистка «Барселона» ожидаемо побежала вперед. Каталонцы придавили парижан к их воротам и стали регулярно придумывать опасные атаки. Только, к сожалению для гостей, завершал их в первом тайме явно не самый хладнокровный страйкер Усман Дембеле. Итог — 3 удара из штрафной площади от Усмана и 0 голов.
В отличие от гостей, до перерыва у «ПСЖ» был всего лишь один шанс у чужих ворот, однако парижане им воспользовались. Лангле, сам того не замечая наступил на ногу Икарди и привез пенальти, который с легкостью реализовал Мбаппе.
Угодив в девятку, Килиан установил очередной рекорд — он обошел Месси и стал самым молодым автором 25 голов в Лиге чемпионов. Кажется, именно так происходит смена поколений.
Впрочем, Лео быстро нашел, чем на это ответить — аргентинец заколотил супергол! Пальнул
Спустя несколько момент Лео уже мог оформить дубль — Курзава срубил Гризманна в штрафной. Тем не менее переиграть Наваса с 11 метров для Месси оказалось сложнее, чем с дистанции. Вратарь «ПСЖ» отбил удар аргентинца.
Казалось, после перерыва нас ждет продолжение зрелища. Но в итоге мы поулчили унылый второй тайм, разбавленный лишь редкими удачными атаками «Барсы». «ПСЖ» играл в
Выбив «Барселону» из ЛЧ, «ПСЖ» прервал рекордную серию каталонцев. Ранее в течение тринадцати сезонов подряд они выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов. В последний раз, до матча с парижанами, «Барса» не смогла пройти 1/8 финала турнира в 2007 году, когда уступила «Ливерпулю» по правилу выездного гола.