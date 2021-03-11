Месси не спас «Барселону». Положил супергол, но не справился с пенальти

В Париже чуда не произошло. «ПСЖ», не особо напрягаясь, сгонял ничью с «Барселоной».

Оживить интригу мог Месси. Но Лео не реализовал пенальти.

Ниже — главные события матча.

После стартового свистка «Барселона» ожидаемо побежала вперед. Каталонцы придавили парижан к их воротам и стали регулярно придумывать опасные атаки. Только, к сожалению для гостей, завершал их в первом тайме явно не самый хладнокровный страйкер Усман Дембеле. Итог — 3 удара из штрафной площади от Усмана и 0 голов.

В отличие от гостей, до перерыва у «ПСЖ» был всего лишь один шанс у чужих ворот, однако парижане им воспользовались. Лангле, сам того не замечая наступил на ногу Икарди и привез пенальти, который с легкостью реализовал Мбаппе.

Угодив в девятку, Килиан установил очередной рекорд — он обошел Месси и стал самым молодым автором 25 голов в Лиге чемпионов. Кажется, именно так происходит смена поколений.

Впрочем, Лео быстро нашел, чем на это ответить — аргентинец заколотил супергол! Пальнул из-за пределов штрафной и попал в ближнюю девятку.

Спустя несколько момент Лео уже мог оформить дубль — Курзава срубил Гризманна в штрафной. Тем не менее переиграть Наваса с 11 метров для Месси оказалось сложнее, чем с дистанции. Вратарь «ПСЖ» отбил удар аргентинца.

Казалось, после перерыва нас ждет продолжение зрелища. Но в итоге мы поулчили унылый второй тайм, разбавленный лишь редкими удачными атаками «Барсы». «ПСЖ» играл в эконом-режиме, даже не думая о голах, а каталонцев не хватило не только на второй мяч, но и на финальный штурм.