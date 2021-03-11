«ПСЖ» — «Барселона» — 1:1, видео, голы, обзор матча, 10 марта 2021 года, Лига чемпионов

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Третий год подряд в финале Лиги чемпионов не будет ни Лео, ни Криштиану. Их время ушло?

«Барселона» должна была повторить подвиг четырёхлетней давности, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов — забить не менее четырёх голов в ворота «ПСЖ». В 2017-м каталонцы после 0:4 на выезде победили 6:1 на «Камп Ноу». Теперь требовалось отыграть домашнее поражение со счётом 1:4. Наверное, даже среди поклонников сине-гранатовых не нашлось бы ни одного человека, который верил в чудо. Впрочем, если считать Рональда Кумана болельщиком «Барселоны», то один такой «сумасшедший» всё-таки был:

«В игре всегда есть интрига. Всё зависит от того, как мы начнём матч, сколько энергии вложим, чтобы усложнить сопернику жизнь. Если мы сможем, если Лео Месси сможет выдать одну из лучших игр, то всё возможно. Но я не хочу давить на него одного — вся команда должна показать себя», — рассуждал главный тренер гостей.

Куман оставил только трёх игроков сзади. В отсутствие Жерара Пике в центре защиты действовали Клеман Лангле, молодой Оскар Мингеса и штатный центрхав Френки Де Йонг. В этой схеме Серджино Дест и Жорди Альба должны были полностью закрывать фланги, растягивая при атаках оборону чемпиона Франции. Месси, разумеется, был свободным художником, а Антуан Гризманн и Усман Дембеле — форвардами.



Оказалось, что «Барселона» действительно хорошо подготовлена голландским тренером к ответной встрече. По крайней мере, каталонцы регулярно создавали опасные моменты, хотя «ПСЖ» старался компактно и осторожно обороняться средним блоком. Парижане раз за разом пропускали забросы за спины или проникающие передачи на Дембеле, который при доле везения мог оформить хет-трик до перерыва. На счету француза было четыре из 16 ударов, нанесённых сине-гранатовыми по воротам команды Маурисио Почеттино.



Тем не менее первым забил «ПСЖ». Это опять сделал Мбаппе, замучивший своими рывками Мингесу до такой степени, что Куман заменил висевшего на карточке защитника. Впрочем, Килиан отличился не с игры — с пенальти. Довольно курьёзного. Лангле неумышленно сфолил: глядел на мяч и сам не увидел, как наступил на ногу Мауро Икарди.

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч ТВ».

Однако «Барселона», несмотря на пропущенный мяч, всё равно была близка к тому, чтобы выполнить задачу минимум: забить два за 45 минут. Гол Месси на 37-й минуте — одно из тех чудес, на которые способен только аргентинский волшебник. Лео получил передачу метрах в 30 от ворот, продвинулся вперёд и с хладнокровием киллера положил мяч в «девятку». Куман, кажется, хлопал громче всех. Хотя он-то сколько забил в своё время дальними ударами с игры и со штрафных?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч ТВ».

А вот затем Месси превратился из героя в антигероя эпизода, смазав пенальти в компенсированное время. Гризманн, как и Дембеле, задышал полной грудью на родине. Антуан заработал пенальти, получив по ноге от Лейвина Курзава, который, к слову, привозил в этом противостоянии и четыре года назад. Но как же хорош Кейлор Навас! Его нога и перекладина остановили посланный Лео мяч.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттере «Матч ТВ».

Чтобы сбить «Барселону» с её волны, «ПСЖ» следовало улучшить контроль мяча, может быть, где-то рискнуть и агрессивнее сыграть в прессинге. Менее 30% владения было у хозяев к началу второго тайма! Но после перерыва принципиально картина игры не поменялась: каталонцы с помощью большого количества передач искали дырочку в оборонительной стене Парижа, правда, количество опасных моментов снизилось до минимума. Как будто промах Месси с «точки» отнял надежду у сине-гранатовых. Зато Марк-Андре тер Штеген стоял без дела в воротах «Барселоны» и мог бы спокойно выпить чашечку кофе с круассаном.



Месси во втором тайме и сам имел возможность забить, и голевой момент для Дембеле соорудил. Тем не менее в целом его влияние на игру уже не было таким заметным. «Барселона» за 45 (плюс компенсированное время) минут пробила всего пять раз и лишь однажды попала в створ. Сегодня Куман не увидел других чудес, кроме гола аргентинца. Лео покидает Лигу чемпионов на следующий день после Криштиану Роналду, его статистика в этом матче: 125 касаний мяча, семь ударов, четыре обводки и четыре ключевых паса.