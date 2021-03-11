Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.03
Ливерпуль
РБ Лейпциг
20
Футбол. Еврокубки
10.03
ПСЖ
Барселона
11
Футбол. Зарубежный
10.03
Марсель
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
10.03
Манчестер Сити
Саутгемптон
52
Футбол. Зарубежный
10.03
Атлетико
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
10.03
Арминия
Вердер
02
Футбол. Первый дивизион
10.03
Чертаново
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
10.03
Динамо Бр
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
10.03
Чайка
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
10.03
Иртыш
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
10.03
Оренбург
Торпедо М
30
Футбол. Первый дивизион
10.03
Енисей
Шинник
60
Футбол. Первый дивизион
10.03
Томь
Крылья Советов
13
Футбол. Первый дивизион
10.03
Велес
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
10.03
Нижний Новгород
Факел
12
Футбол. Первый дивизион
10.03
Спартак-2
Нефтехимик
01
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
15Гол и радость Глушакова
01:32 (мск), источник: Sport24

Прервалась рекордная серия «Барселоны». Каталонцы не вышли в ¼ финала ЛЧ впервые с сезона-2006/07

Барселона проиграла ПСЖ в 1/8 финала нынешнего сезона Лиги чемпионов со счетом 2:5 по сумме двух матчей.

Наверх

Тем самым прервалась рекордная серия «Барселоны» по количеству выходов в четвертьфинал Лиги чемпионов подряд. Каталонцы проделывали это на протяжении 13 сезонов.

Последний до сегодняшнего дня раз «Барселоне» не удавалось выйти в ¼ финала ЛЧ в сезоне-2006/07. Тогда сине-гранатовые уступили в 1/8 финала «Ливерпулю» по правилу выездного гола.

ПСЖ
1:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
 «Ни стыда, ни вины, ни совести». Девушка-судья из России выложила пикантное фото без лифчика
«Аппетитные формы. Просто секс-символ». 3 откровенных фото фигуристки Туктамышевой, не попавшие в Maxim
Месси не спас «Барсу». Забил супергол и не справился с пенальти
Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты марафона
«Авангард» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
«Ливерпуль» уничтожил «Лейпциг» в Лиге чемпионов
Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»
«Манчестер Сити» упрочил лидерство в АПЛ
Массажист Кокорина заявил, что талант россиянина схож с Мбаппе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь