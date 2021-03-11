Прервалась рекордная серия «Барселоны». Каталонцы не вышли в ¼ финала ЛЧ впервые с сезона-2006/07
Барселона проиграла ПСЖ в 1/8 финала нынешнего сезона Лиги чемпионов со счетом 2:5 по сумме двух матчей.
Барселона проиграла ПСЖ в 1/8 финала нынешнего сезона Лиги чемпионов со счетом 2:5 по сумме двух матчей.
Тем самым прервалась рекордная серия «Барселоны» по количеству выходов в четвертьфинал Лиги чемпионов подряд. Каталонцы проделывали это на протяжении 13 сезонов.
Последний до сегодняшнего дня раз «Барселоне» не удавалось выйти в ¼ финала ЛЧ в сезоне-2006/07. Тогда