«Ливерпуль» уничтожил «Лейпциг» в Лиге чемпионов, забив больше голов, чем в 7 последних домашних матчах АПЛ

«Ливерпуль» в последнее время находится в отвратительной форме. В семи последних матчах чемпионата Англии команда Юргена Клоппа проиграла шесть раз и выиграла лишь однажды. А последняя домашняя победа датирована 16 декабря прошлого года. После этого на своем поле «Ливерпуль» провел восемь матчей и выиграл ноль раз.

Но перед матчем с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов у болельщиков «Ливерпуля» было как минимум два повода для оптимизма.

1. Матч был домашним лишь формально: из-за коронавирусных ограничений игра проходила в Будапеште.2. «Ливерпуль» никогда в истории не вылетал из плей-офф Лиги чемпионов, если выигрывал первый выездной матч. А в первом матче пару недель назад «красные» победили со счетом 2:0.

У «Лейпцига» в плане форме было все куда позитивнее. В последних девяти матчей «быки» выиграла восемь раз. Была только одна проблема — единственное поражение в этот период было от «Ливерпуля». Так что в столице Венгрии банда Юлиана Нагельсманна нужно было забивать минимум два раза.

В первом тайме «Ливерпуль» отдал мяч сопернику и действовал на контратаках. И это принесло свои плоды. За стартовые 45 минут «красные» могли забить минимум четыре. Один только Жота вполне мог оформить хет-трик. Еще один отличный шанс был у Салаха. Но каждый раз мяч не достигал цели. Но у «Лейпцига» с атакой было все еще хуже.

После перерыва ситуация изменилась. Мячом продолжил владеть «Лейпциг», но игроки «Ливерпуля» принялись доказывать, что забивать они не разучились. На 71-й минуте Салах открыл счет, а буквально через пару атак Мане сделал счет 2:0.

Для египтянина этот мяч стал 25-м во всех турнирах этого сезона: больше, чем у любого другого игрока из английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» забил в этом матче больше голов, чем в семи последних домашних играх АПЛ. Вратарь «Ливерпуля» Алиссон с момента своего дебюта в Лиге чемпионов в сентябре 2017 года 16 раз отстоял на ноль. Это лучший показатель среди всех голкиперов за этот период.

Скачать приложение Sport24 для iOS.