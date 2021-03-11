«Ливерпуль» уничтожил «Лейпциг» в Лиге чемпионов, забив больше голов, чем в 7 последних домашних матчах АПЛ
Возможно, проблема в «Энфилде».
Возможно, проблема в «Энфилде».
«Ливерпуль» в последнее время находится в отвратительной форме. В семи последних матчах чемпионата Англии команда Юргена Клоппа проиграла шесть раз и выиграла лишь однажды. А последняя домашняя победа датирована 16 декабря прошлого года. После этого на своем поле «Ливерпуль» провел восемь матчей и выиграл ноль раз.
Но перед матчем с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов у болельщиков «Ливерпуля» было как минимум два повода для оптимизма.
1. Матч был домашним лишь формально:
У «Лейпцига» в плане форме было все куда позитивнее. В последних девяти матчей «быки» выиграла восемь раз. Была только одна проблема — единственное поражение в этот период было от «Ливерпуля». Так что в столице Венгрии банда Юлиана Нагельсманна нужно было забивать минимум два раза.
В первом тайме «Ливерпуль» отдал мяч сопернику и действовал на контратаках. И это принесло свои плоды. За стартовые 45 минут «красные» могли забить минимум четыре. Один только Жота вполне мог оформить
После перерыва ситуация изменилась. Мячом продолжил владеть «Лейпциг», но игроки «Ливерпуля» принялись доказывать, что забивать они не разучились. На 71-й минуте Салах открыл счет, а буквально через пару атак Мане сделал счет 2:0.
Для египтянина этот мяч стал 25-м во всех турнирах этого сезона: больше, чем у любого другого игрока из английской
«Ливерпуль» забил в этом матче больше голов, чем в семи последних домашних играх АПЛ. Вратарь «Ливерпуля» Алиссон с момента своего дебюта в Лиге чемпионов в сентябре 2017 года 16 раз отстоял на ноль. Это лучший показатель среди всех голкиперов за этот период.
Скачать приложение Sport24 для iOS.
Скачать приложение Sport24 для Android.