Гризманн: «Барселона» не заслужила вылететь так рано. В следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов

10 марта каталонцы сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1) в ответном матче 1/8 финала, однако этого результата не хватило для выхода в следующий раунд, поскольку в первой игре парижане победили со счетом 4:1.

«Мы оставили хорошее впечатление после провального первого матча. Создали множество моментов сегодня, особенно в первом тайме, но не смогли их реализовать.

Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но все равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче.

В конечном итоге нам не удалось пройти дальше, но мы отдали на поле все силы. Еще и Навас провел у них потрясающий матч — мои поздравления ему!