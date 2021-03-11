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01:54 (мск), источник: Sport24

Гризманн: «Барселона» не заслужила вылететь так рано. В следующем году мы постараемся выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

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10 марта каталонцы сыграли вничью с «ПСЖ» (1:1) в ответном матче 1/8 финала, однако этого результата не хватило для выхода в следующий раунд, поскольку в первой игре парижане победили со счетом 4:1.

«Мы оставили хорошее впечатление после провального первого матча. Создали множество моментов сегодня, особенно в первом тайме, но не смогли их реализовать.

Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но все равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче.

В конечном итоге нам не удалось пройти дальше, но мы отдали на поле все силы. Еще и Навас провел у них потрясающий матч — мои поздравления ему!

Теперь нам нужно поднять головы и стремиться к тому, чтобы выступить лучше в следующем году. Я не думаю, что мы заслужили покинуть турнир так рано, но в следующем году мы постараемся выиграть это соревнование, — цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.

ПСЖ
1:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
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