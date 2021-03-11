«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Счет открыл забил футболист «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло (50-я минута). Мяч стал первым для 18-летнего ивуарийца в составе манкунианцев после перехода в январе из итальянской «Аталанты». У «Милана» отличился Симон Кьер (90+2).

Последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда по сумме двух встреч сильнее оказалась английская команда (3:2, 4:0). Всего клубы провели 10 матчей друг с другом в еврокубках, одержав по пять побед.

В другом матче нидерландский «Аякс» дома обыграл швейцарский «Янг Бойз» (3:0), украинское «Динамо» в Киеве уступило испанскому «Вильярреалу» (0:2), чешская «Славия» сыграла вничью с вернувшим себе титул чемпиона Шотландии «Рейнджерс» (1:1).