Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.03
Рома
Шахтер Д
30
Футбол. Еврокубки
11.03
Олимпиакос П
Арсенал
13
Футбол. Еврокубки
11.03
Тоттенхэм Хотспур
Динамо З
20
Футбол. Еврокубки
11.03
Гранада
Мольде
20
Футбол. Еврокубки
11.03
Аякс
Янг Бойз
30
Футбол. Еврокубки
11.03
Динамо К
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
11.03
Манчестер Юнайтед
Милан
11
Футбол. Еврокубки
11.03
Славия Пр
Рейнджерс
11
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
15Гол и радость Глушакова
11 марта, источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 11 марта. Английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью на своем поле с итальянским «Миланом» со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Наверх
Источник: AFP 2020

Счет открыл забил футболист «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло (50-я минута). Мяч стал первым для 18-летнего ивуарийца в составе манкунианцев после перехода в январе из итальянской «Аталанты». У «Милана» отличился Симон Кьер (90+2).

Последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда по сумме двух встреч сильнее оказалась английская команда (3:2, 4:0). Всего клубы провели 10 матчей друг с другом в еврокубках, одержав по пять побед.

В другом матче нидерландский «Аякс» дома обыграл швейцарский «Янг Бойз» (3:0), украинское «Динамо» в Киеве уступило испанскому «Вильярреалу» (0:2), чешская «Славия» сыграла вничью с вернувшим себе титул чемпиона Шотландии «Рейнджерс» (1:1).

Ответные встречи пройдут 18 марта.

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
«Динамо» бежит: обгонят ли бело-голубые «Спартак» в РПЛ
Определился еще один участник четвертьфинала плей-офф КХЛ
Матч сборной России в отборе ЧМ-2022 находится под угрозой срыва
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА
«Арсенал» и «Тоттенхэм» добились побед в матчах 1/8 Лиги Европы
Российские биатлонисты не попали в топ-10 в спринте на этапе КМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь