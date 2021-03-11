Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Россию в сезоне-2020/21 на международной арене представляли шесть клубов: «Динамо» и «Ростов», не прошедшие квалификацию Лиги Европы, в сумме принесли в копилку России 0,166 балла; не вышедший из группы Лиги Европы ЦСКА — 0,500 балла, а занявшие последние места в группе Лиги чемпионов «Локомотив» и «Зенит» — 0,833 и 1,166 балла соответственно. «Краснодар» стал единственным российским клубом, вышедшим в плей-офф, — заняв третье место в группе Лиги чемпионов, он попал в 1/16 финала Лиги Европы, где и завершил выступление в еврокубках (в общей сложности клуб заработал 1,667 балла). Суммарно за сезон клубы Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 4,333 балла, тогда как в активе Нидерландов, от которых изначально выступало пять клубов, 8,400 балла.

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В общей сложности у России в таблице коэффициентов УЕФА 38,382 балла, у Нидерландов стало 38,400 балла. Нидерланды могут увеличить отрыв от России, если «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет вничью или вновь обыграет «Янг Бойз» и пробьется в четвертьфинал второго по значимости еврокубкового турнира.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в Лиге Европы, начиная со стадии плей-офф квалификации. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира «Лига конференций», а четвертая команда — со второго квалификационного раунда.

Число клубов, которые Россия сможет делегировать для выступления в еврокубках в сезоне-2021/22, не изменилось, несмотря на падение с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, потому что одинаковое распределение по турнирам под эгидой этой организации и их стадиям имеют страны, занимающие в таблице коэффициентов места с седьмого по девятое. При этом с 2024 года формат Лиги чемпионов может быть кардинально изменен, в первую очередь реформы коснутся групповой стадии — планируется, что число участников увеличится с 32 до 36. Ожидается, что после внесения изменений попадание в групповую стадию главного еврокубкового турнира станет значительно сложнее для команд из лиг, находящихся за пределами пятерки сильнейших европейских чемпионатов.

Занимающая девятую строчку рейтинга Бельгия не приблизится к России в сезоне-2020/21, поскольку последние представители этой страны в еврокубках, «Антверпен» и «Брюгге», завершили выступление в Лиге Европы на стадии 1/16 финала, проиграв шотландскому «Рейнджерс» и украинскому «Динамо» из Киева. В активе бельгийцев осталось 36,500 балла.

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Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью — одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.