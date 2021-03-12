Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.03
Рома
Шахтер Д
30
Футбол. Еврокубки
11.03
Олимпиакос П
Арсенал
13
Футбол. Еврокубки
11.03
Тоттенхэм Хотспур
Динамо З
20
Футбол. Еврокубки
11.03
Гранада
Мольде
20
Футбол. Еврокубки
11.03
Аякс
Янг Бойз
30
Футбол. Еврокубки
11.03
Динамо К
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
11.03
Манчестер Юнайтед
Милан
11
Футбол. Еврокубки
11.03
Славия Пр
Рейнджерс
11
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
15Гол и радость Глушакова
01:19 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 12 марта. Английский футбольный клуб «Арсенал» в гостях одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 3:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор (34-я минута), Габриэль (79) и Мохамед эль-Ненни (85), у проигравших отличился Юссеф Эль-Араби (58).

Эдегор, который перешел в «Арсенал» из мадридского «Реала» на правах аренды этой зимой, забил свой первый гол в составе лондонской команды.

Ответный матч пройдет в Лондоне 18 марта.

В параллельных матчах испанская «Гранада» дома обыграла норвежский «Мольде» (2:0), английский «Тоттенхэм» — загребское «Динамо» (2:0), а итальянская «Рома» на своем поле разгромила украинский «Шахтер» (3:0).

Олимпиакос П
1:3
Первый тайм: 0:1
Арсенал
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
«Динамо» бежит: обгонят ли бело-голубые «Спартак» в РПЛ
«Милан» вырвал ничью в матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»
Определился еще один участник четвертьфинала плей-офф КХЛ
Матч сборной России в отборе ЧМ-2022 находится под угрозой срыва
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА
Российские биатлонисты не попали в топ-10 в спринте на этапе КМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь