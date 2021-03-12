«Арсенал» обыграл «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

В составе победителей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор (34-я минута), Габриэль (79) и Мохамед эль-Ненни (85), у проигравших отличился Юссеф Эль-Араби (58).

Эдегор, который перешел в «Арсенал» из мадридского «Реала» на правах аренды этой зимой, забил свой первый гол в составе лондонской команды.