«Арсенал» обыграл «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 12 марта. Английский футбольный клуб «Арсенал» в гостях одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 3:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
ТАСС, 12 марта. Английский футбольный клуб «Арсенал» в гостях одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 3:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
В составе победителей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор (34-я минута), Габриэль (79) и Мохамед
Эдегор, который перешел в «Арсенал» из мадридского «Реала» на правах аренды этой зимой, забил свой первый гол в составе лондонской команды.
Ответный матч пройдет в Лондоне 18 марта.
В параллельных матчах испанская «Гранада» дома обыграла норвежский «Мольде» (2:0), английский «Тоттенхэм» — загребское «Динамо» (2:0), а итальянская «Рома» на своем поле разгромила украинский «Шахтер» (3:0).