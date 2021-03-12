«Милан» спасся на «Олд Траффорд», Эмери обыграл Луческу, «Шахтер» разгромлен в Риме
Главные события первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Главные события первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
В первом раунде
ВАР это заметил, и все равно смотрелось отмененное взятие ворот красиво. Не так, как в эпизоде, когда Магуайр с полуметра переправлял мяч в пустой угол и умудрился попасть в штангу. Кажется, в номинации «главный промах турнира» у капитана «МЮ» просто не будет конкурентов. Мяч же в первом тайме словно не хотел идти в ворота, так как
Вот только успеха ивуарийца «МЮ» не хватило, а команда Стефано Пиоли словно получила компенсацию за два отмененных гола. В добавленное арбитром время Кьер спас «Милан» при подаче углового, и, если опираться на историю, то англичане выглядят обреченными. «Дьяволы» трижды в
Команды Мирчи Луческу и Унаи Эмери с первых минут показывали очень бодрый футбол на встречных курсах. Можно предположить, что «Вильярреал» вдохновила возможность впервые с 8 марта прошлого года сыграть со зрителями, ведь в Киеве «Олимпийский» заполнили на 30 процентов. И «подводники», если брать острые моменты, смотрелись предпочтительнее, поведя в счете после гола Пау Торреса.
Поразительно, но удвоил счет его напарник по центру обороны — Рауль Альбиоль. Для ветерана это был особенный вечер, ведь он стал лишь четвертым испанским защитником с сотней еврокубковых матчей. Больше только у избранных — Серхио Рамоса, Пике и Пуйоля. В прошлом раунде «Динамо» удивило «Брюгге» после домашней ничьей, но эти 0:2 кажутся приговором.
В Риме второго представителя Украины ждала встреча со старыми знакомыми — бывшим наставником «Шахтера» Паулу Фонсекой и выступавшим за «горняков» до отъезда в Европу Мхитаряном. Правда, армянскому полузащитнику
Второй тайм «горняки» начали гораздо интереснее, и Пау Лопес минимум дважды спас «Рому» от гола, не позволив забить Тете и Жуниору Мораэсу. Однако стремительная контратака с эффектным завершением
За последние десять лет «Олимпиакос» и «Арсенал» уже немного надоели друг другу. Жребий свел их в еврокубках в шестой раз, а Микель Артета соперничал с пирейцами и как футболист, и как тренер. С другой стороны, скучных матчей между этими командами не бывает. В этом противостоянии не было ни одной ничьей, до четверга соперники одержали по пять побед, и год назад в 1/16 финала греки забили решающий мяч на 120-й минуте.
Не желая наступать на грабли, лондонцы сразу захватили инициативу и открыли счет, загнав соперника прессингом. Правда, первый гол Эдегора не состоялся бы, если бы после дальнего удара норвежца не ошибся голкипер Орландо Са. Однако коллеге во втором тайме своим «подарком» ответил Лено. Немец отдал авантюрную передачу находившемуся в окружении соперников Дани Себальосу и получил гол от
Перелом же в игру внесли бразильцы. Лучший ассистент «Арсенала» Виллиан, который отметился голевыми передачами в четырех последних матчах, навесил, а взмывший в воздух Габриэл Магальянес эффектно пробил головой. Забавно, что все три гола в этом сезоне защитник забил с помощью соотечественника. А так как цели достиг еще и дальний удар
Хорватские обидчики ЦСКА и «Краснодара» не справились с Кейном, хотя это в принципе мало кому удается. Харри забил в этом сезоне за «Тоттенхэм» 26 мячей, и это его лучшая результативность за три последних года. Неудивительно, что снайпер повторил еврокубковый рекорд «шпор». Прежде по восемь мячей в рамках одной кампании забивали Мартин Чиверс в сезонах-1971/72 и 1972/73, а также Мартин Питерс (1973/74). Возможно, достижениям героев прошлых лет осталось жить всего неделю — до ответного матча в Загребе.
1-й за год вратарский голевой пас в Лиге Европы отдал голкипер «Гранады» Руй Силва.
14 мячей пропустил в 12 еврокубковых матчах этого сезона «Рейнджерс». На два гола больше, чем в 34 играх всех турниров в Шотландии.
15 официальных матчей не знает поражения на своем стадионе «Аякс».
37 лет и 123 дня — средний возраст авторов голов «Гранады»: 38-летнего Молины и 35-летнего Сольдадо.
503 минуты с учетом всех турниров не пропускал «Манчестер Юнайтед».
Ответные матчи — 18 марта.
Андрей Кузичев