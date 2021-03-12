«Милан» спасся на «Олд Траффорд», Эмери обыграл Луческу, «Шахтер» разгромлен в Риме

«МЮ» обречен?

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 11.03.2021, 20:55 Манчестер Юнайтед 1 Милан 1

В первом раунде плей-офф самым статусным получилось противостояние «Арсенала» и «Бенфики». Теперь вне конкуренции «МЮ» и «Милан», хотя первому матчу не хватало дополнительной интриги в виде возвращения на «Олд Траффорд» Ибрагимовича. Златан залечил травму, однако остался вне заявки на игру, которую мог сделать еще более яркой быстрый гол. Он даже состоялся, однако эффектному удару Кессье предшествовал контакт мяча с рукой полузащитника гостей.

ВАР это заметил, и все равно смотрелось отмененное взятие ворот красиво. Не так, как в эпизоде, когда Магуайр с полуметра переправлял мяч в пустой угол и умудрился попасть в штангу. Кажется, в номинации «главный промах турнира» у капитана «МЮ» просто не будет конкурентов. Мяч же в первом тайме словно не хотел идти в ворота, так как из-за офсайда отменили еще и гол миланца Рафаэла Леау. Но началась вторая половина, и после гениального длинного паса Бруну Фернандеша вышедший на замену 18-летний Диалло, находясь спиной к воротам, головой перебросил Доннарумму. В этом момент всем стало понятно, почему «красные дьяволы» в январе заплатили «Аталанте» за трансфер юноши 30 миллионов евро.

Вот только успеха ивуарийца «МЮ» не хватило, а команда Стефано Пиоли словно получила компенсацию за два отмененных гола. В добавленное арбитром время Кьер спас «Милан» при подаче углового, и, если опираться на историю, то англичане выглядят обреченными. «Дьяволы» трижды в плей-офф еврокубков проводили вторые матчи на «Сан-Сиро» и все проиграли. Хотя Уле Гуннар Сульшер проходил дальше даже после домашних поражений и может исправить данную статистику.

Украинцы проиграли 0:5

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 11.03.2021, 20:55 Динамо К 0 Вильярреал 2

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 11.03.2021, 23:00 Рома 3 Шахтер Д 0

Команды Мирчи Луческу и Унаи Эмери с первых минут показывали очень бодрый футбол на встречных курсах. Можно предположить, что «Вильярреал» вдохновила возможность впервые с 8 марта прошлого года сыграть со зрителями, ведь в Киеве «Олимпийский» заполнили на 30 процентов. И «подводники», если брать острые моменты, смотрелись предпочтительнее, поведя в счете после гола Пау Торреса.

Поразительно, но удвоил счет его напарник по центру обороны — Рауль Альбиоль. Для ветерана это был особенный вечер, ведь он стал лишь четвертым испанским защитником с сотней еврокубковых матчей. Больше только у избранных — Серхио Рамоса, Пике и Пуйоля. В прошлом раунде «Динамо» удивило «Брюгге» после домашней ничьей, но эти 0:2 кажутся приговором.

В Риме второго представителя Украины ждала встреча со старыми знакомыми — бывшим наставником «Шахтера» Паулу Фонсекой и выступавшим за «горняков» до отъезда в Европу Мхитаряном. Правда, армянскому полузащитнику из-за травмы пришлось покинуть поле уже на 35-й минуте, но до этого Генрих принял участие в атаке, завершившейся голом Пеллегрини.

Второй тайм «горняки» начали гораздо интереснее, и Пау Лопес минимум дважды спас «Рому» от гола, не позволив забить Тете и Жуниору Мораэсу. Однако стремительная контратака с эффектным завершением Эль-Шаарави склонила чашу весов в пользу «волков», которые выиграли в плей-офф еврокубков восьмой подряд домашний матч. Добил же гостей итальянский «король воздуха» Манчина, который в этом сезоне уже в пятый раз поразил ворота ударом головой. Теперь «Шахтеру», как и киевскому «Динамо», в ответном матче нужно совершить подвиг.

«Арсенал» выучил прошлогодний урок

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 11.03.2021, 23:00 Олимпиакос П 1 Арсенал 3

За последние десять лет «Олимпиакос» и «Арсенал» уже немного надоели друг другу. Жребий свел их в еврокубках в шестой раз, а Микель Артета соперничал с пирейцами и как футболист, и как тренер. С другой стороны, скучных матчей между этими командами не бывает. В этом противостоянии не было ни одной ничьей, до четверга соперники одержали по пять побед, и год назад в 1/16 финала греки забили решающий мяч на 120-й минуте.

Не желая наступать на грабли, лондонцы сразу захватили инициативу и открыли счет, загнав соперника прессингом. Правда, первый гол Эдегора не состоялся бы, если бы после дальнего удара норвежца не ошибся голкипер Орландо Са. Однако коллеге во втором тайме своим «подарком» ответил Лено. Немец отдал авантюрную передачу находившемуся в окружении соперников Дани Себальосу и получил гол от Эль-Араби. Парадокс, но с точки зрения статистики результативная ошибка записана на испанского полузащитника.

Перелом же в игру внесли бразильцы. Лучший ассистент «Арсенала» Виллиан, который отметился голевыми передачами в четырех последних матчах, навесил, а взмывший в воздух Габриэл Магальянес эффектно пробил головой. Забавно, что все три гола в этом сезоне защитник забил с помощью соотечественника. А так как цели достиг еще и дальний удар Эль-Нени, через неделю на «Эмирейтс» хозяевам будет гораздо спокойнее, чем год назад.

Кейн повторил клубный рекорд

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 11.03.2021, 23:00 Тоттенхэм Хотспур 2 Динамо З 0

Хорватские обидчики ЦСКА и «Краснодара» не справились с Кейном, хотя это в принципе мало кому удается. Харри забил в этом сезоне за «Тоттенхэм» 26 мячей, и это его лучшая результативность за три последних года. Неудивительно, что снайпер повторил еврокубковый рекорд «шпор». Прежде по восемь мячей в рамках одной кампании забивали Мартин Чиверс в сезонах-1971/72 и 1972/73, а также Мартин Питерс (1973/74). Возможно, достижениям героев прошлых лет осталось жить всего неделю — до ответного матча в Загребе.

Статистика дня

1-й за год вратарский голевой пас в Лиге Европы отдал голкипер «Гранады» Руй Силва.

14 мячей пропустил в 12 еврокубковых матчах этого сезона «Рейнджерс». На два гола больше, чем в 34 играх всех турниров в Шотландии.

15 официальных матчей не знает поражения на своем стадионе «Аякс».

37 лет и 123 дня — средний возраст авторов голов «Гранады»: 38-летнего Молины и 35-летнего Сольдадо.

503 минуты с учетом всех турниров не пропускал «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 11.03.2021, 20:55 Аякс 3 Янг Бойз 0

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 11.03.2021, 20:55 Славия Пр 1 Рейнджерс 1

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 11.03.2021, 23:00 Гранада 2 Мольде 0

Ответные матчи — 18 марта.