Россия закончит сезон на 8-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. Это не так пугает, но только пока: перспектива вылета из топ-10 очень реальна
Победа «Аякса» — плохая новость для РПЛ.
Победа «Аякса» — плохая новость для РПЛ.
«Аякс» легко победил «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:0. Это не очень хорошие новости для России и РПЛ: мы опускаемся на 8-е место в таблице коэффициентов.
Давайте разбираться, что все это значит.
РПЛ закончит этот сезон на 8-м месте. Только у двоих соседей по таблице остались клубы в Лиге Европы — Украины («Динамо» Киев и «Шахтер») и Шотландии («Рейнджерс»). Но они даже при самых невероятных раскладах не смогут достать Россию в рейтинге по итогам этого сезона, так что можно расслабиться (и даже поболеть против них — простите, но мы объясним ниже).
Потому что российские клубы провалили два сезона подряд в еврокубках. Причем падение было довольно резким: до этого Россия чередовала неудачные сезоны (это тогда мы их считали неудачными) с весьма успешными (например, сезон-2017/18 — вообще лучший для нас в истории).
Давайте возьмем пятилетний отрезок:
• 2016/17 — 9,200.
• 2017/18 — 12,600.
• 2018/19 — 7,583.
• 2019/20 — 4,666.
• 2020/21 — 4,333.
Кажется, все достаточно наглядно: настолько резкого падения за год вряд ли
Если говорить о падении с 7-го на 8-е место, то страшно было терять 6-е — мы лишись второй команды в Лиге чемпионов с гарантированным местом в группе. Эта привилегия была у нас давно, а теперь мы еще и попадем под реформу ЛЧ: и вместо возможного участия наших клубов в матчах с европейскими топами будем довольствоваться крошками.
А между 7-м и 8-м местом почти нет никакой разницы (как и между 7-м и 9-м). Единственное, на что это повлияет — посев. Чем выше место, тем проще получить статус сеяного, корзину получше или даже, например, прямое место в группе Лиги Европы вместо квалификации (это касается победителя Кубка). Но в нашей ситуации это мелочи. Ну да, будут наши клубы в случае попадания в группу не в первой корзине, а в третьей или четвертой. Но какая разница?
Настоящие проблемы будут дальше.
Тут надо
И еще немного базовой информации (если вы в курсе, перепрыгивайте к следующему пункту). Сумма очков, набранных клубами, делится на количество стартовавших клубов. А сами клубы набирают баллы вот так:
• в квалификационных раундах: победа стоит 1 балл, ничья — 0,5 балла, поражение — 0;.
• в групповом этапе и плей-офф: победа стоит 2 балла, ничья — 1 балл, поражение — 0.
Бонусы:
• за попадание в групповой этап Лиги чемпионов (вне зависимости от того, автоматически это происходит или через квалификацию) — 4 балла. За попадание в групповой этап ЛЕ ничего не начисляют;.
• за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляют 5 баллов (ЛЕ опять по нулям).
• за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов/Лиги Европы дают по одному бонусному очку за раунд. За победу в финале — только стандартные два очка.
УЕФА пока не давал информации по набору очков в Лиге конференций, но все идет к тому, что там все будет примерно как в Лиге Европы.
Так вот, у нас перед стартом следующего сезона сгорят 9,2 балла за сезон-2016/17. Ближайшие конкуренты (вообще забываем про Португалию — они оторвутся аж на 11 очков) потеряют меньше очков, за исключением Бельгии. Мы сейчас думаем только о 7-м месте. Вот кто сколько потеряет:
Нидерланды — 9,1 балла.
Австрия — 7,375.
Шотландия — 4,375.
Украина — 5,500.
Сами можете сравнить (а думать о том, что будет через сезон, когда у нас сгорят 12 баллов, вообще очень страшно, учитывая тенденции. И там придется очень сильно бояться Бельгию).
В итоге в режиме лайв на старт следующего сезона мы сейчас всего на 0,128 сотых опережаем Шотландию, на 0,732 — Австрию, на 1,582 — Украину. И отстаем на 0,118 от Нидерландов, но там почти гарантированно отрыв увеличится за счет выхода «Аякса» в четвертьфинал.
Чтобы вы понимали, на старт этого сезона мы везли Нидерландам 4 балла. Не 0,400 и не 0,040, а целых 4 балла. Так что это не просто маленький отрыв, а крошечный. Если мы растеряли 4 балла за один сезон, то такими темпами конец следующего сезона мы можем встретить на 10-м месте.
Украина отыграла за этот сезон у нас минимум 2,5 балла, а Шотландия — минимум 4,2. Так что сами понимаете, что нас может ждать.
Давайте просто сравним темп набора очков России с пятью конкурентами за два последних сезона. За соседей мы возьмем Нидерланды, Австрию, Шотландию, Украину и Бельгию.
Россия
• 2019/20 — 4,666.
• 2020/21 — 4,333.
Нидерланды
• 2019/20 — 9,4.
• 2020/21 — 8,4*
Шотландия
• 2019/20 — 9,75.
• 2020/21 — 8,5*
Украина
• 2019/20 — 7,2.
• 2020/21 — 6,8*
Австрия
• 2019/20 — 5,8.
• 2020/21 — 6,7.
Бельгия
• 2019/20 — 7,6.
• 2020/21 — 6.
Звездочкой помечены те, кто еще не закончил этот сезон.
Нужны ли
Все просто: побеждать и набирать очки. Пожалуй, единственное преимущество следующего сезона: России нужно будет делить набранные очки не на 6 клубов, а на 5. То есть мы лишимся одного пассажира, которым в последние годы была команда с 6-го места в РПЛ, фактически отбиравшая у нас баллы. Но лишимся и бонусов за ЛЧ.
Это следующая серьезная проблема.
Места 7−9
Чемпион едет в группу ЛЧ, вторая команда — в третий квалификационный раунд ЛЧ с гарантией попадания в группу Лиги конференций даже в случае всех поражений в квалификации, третья (или победитель Кубка) — в раунд
Место 10
Чемпион едет в группу ЛЧ, вторая команда — во второй квалификационный раунд ЛЧ (уже без гарантий на группу Лиги конференций), третья (или победитель Кубка) — в раунд
И снова да.
Российские клубы загнали себя в такую ситуацию, что набирать очки просто на уровне соседей недостаточно, потому что через сезон у нас сгорят 12,6 балла. В сезоне-2017/18 это был четвертый показатель в Европе, между прочим. Так что падать будет больно.
Смотрите сами: если просто представить, что мы будем набирать очки в следующих двух сезонах на уровне соседей по таблице, то в итоге скатимся аж на 13-е место — пропустим вперед не только всех, с кем мы сравнивали наш чемпионат, но еще и Сербию. А гарантированного места в группе ЛЧ не будет уже с 11-го.
Места 11−12
Чемпион едет в раунд
Места 13−14
Чемпион едет в третий квалификационный раунд ЛЧ (с гарантированной группой ЛК), вторая команда — во второй квалификационный раунд ЛЧ (уже без гарантий на группу Лиги конференций), третья (или победитель Кубка) — в первый из двух квалификационный раунд ЛЕ (и тоже без гарантий на группу ЛК), четвертая и пятая — во второй квалификационный раунд ЛК.
Если вдруг все пойдет еще хуже, то уже 15-е место — это 0 команд с гарантией участия в группе, но пока еще пять участников квалификации. А ниже — уже четыре.
Надеемся, что до этого все же не дойдет.