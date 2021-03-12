Россия закончит сезон на 8-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. Это не так пугает, но только пока: перспектива вылета из топ-10 очень реальна

«Аякс» легко победил «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 3:0. Это не очень хорошие новости для России и РПЛ: мы опускаемся на 8-е место в таблице коэффициентов.

Давайте разбираться, что все это значит.

Что случилось?

РПЛ закончит этот сезон на 8-м месте. Только у двоих соседей по таблице остались клубы в Лиге Европы — Украины («Динамо» Киев и «Шахтер») и Шотландии («Рейнджерс»). Но они даже при самых невероятных раскладах не смогут достать Россию в рейтинге по итогам этого сезона, так что можно расслабиться (и даже поболеть против них — простите, но мы объясним ниже).

Почему упали?

Потому что российские клубы провалили два сезона подряд в еврокубках. Причем падение было довольно резким: до этого Россия чередовала неудачные сезоны (это тогда мы их считали неудачными) с весьма успешными (например, сезон-2017/18 — вообще лучший для нас в истории).

Давайте возьмем пятилетний отрезок:

• 2016/17 — 9,200.

• 2017/18 — 12,600.

• 2018/19 — 7,583.

• 2019/20 — 4,666.

• 2020/21 — 4,333.

Кажется, все достаточно наглядно: настолько резкого падения за год вряд ли кто-то ожидал. Как быстро мы рухнули от подсчета очков до Франции (серьезно, на пике, 3−4 года назад, мы были в одном балле от французов!) до подсчетов того, как бы не вывалиться из топ-10.

Это страшно?

Если говорить о падении с 7-го на 8-е место, то страшно было терять 6-е — мы лишись второй команды в Лиге чемпионов с гарантированным местом в группе. Эта привилегия была у нас давно, а теперь мы еще и попадем под реформу ЛЧ: и вместо возможного участия наших клубов в матчах с европейскими топами будем довольствоваться крошками.

А между 7-м и 8-м местом почти нет никакой разницы (как и между 7-м и 9-м). Единственное, на что это повлияет — посев. Чем выше место, тем проще получить статус сеяного, корзину получше или даже, например, прямое место в группе Лиги Европы вместо квалификации (это касается победителя Кубка). Но в нашей ситуации это мелочи. Ну да, будут наши клубы в случае попадания в группу не в первой корзине, а в третьей или четвертой. Но какая разница?

Игрок ФК "Динамо" (Загреб) Лирим Кастрати и игрок ПФК ЦСКА Бактийор Зайнутдинов (справа) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК "Динамо" (Загреб, Хорватия) и ПФК ЦСКА (Россия, Москва). | Источник: РИА "Новости"

Настоящие проблемы будут дальше.

Так-так, а что за проблемы?

Тут надо чуть-чуть напомнить: при учете коэффициентов суммируется пять последних сезонов. И сумма дает ассоциации возможность выставить определенное количество клубов в соответствии с занятым местом через сезон, а не на следующий. То есть по итогам этого сезона мы узнаем, сколько клубов от кого будут участвовать в сезоне-2022/23.

И еще немного базовой информации (если вы в курсе, перепрыгивайте к следующему пункту). Сумма очков, набранных клубами, делится на количество стартовавших клубов. А сами клубы набирают баллы вот так:

• в квалификационных раундах: победа стоит 1 балл, ничья — 0,5 балла, поражение — 0;.

• в групповом этапе и плей-офф: победа стоит 2 балла, ничья — 1 балл, поражение — 0.

Бонусы:

• за попадание в групповой этап Лиги чемпионов (вне зависимости от того, автоматически это происходит или через квалификацию) — 4 балла. За попадание в групповой этап ЛЕ ничего не начисляют;.

• за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляют 5 баллов (ЛЕ опять по нулям).

• за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов/Лиги Европы дают по одному бонусному очку за раунд. За победу в финале — только стандартные два очка.

УЕФА пока не давал информации по набору очков в Лиге конференций, но все идет к тому, что там все будет примерно как в Лиге Европы.

Возвращаемся к реальности. Какие проблемы, Ковальски?

Так вот, у нас перед стартом следующего сезона сгорят 9,2 балла за сезон-2016/17. Ближайшие конкуренты (вообще забываем про Португалию — они оторвутся аж на 11 очков) потеряют меньше очков, за исключением Бельгии. Мы сейчас думаем только о 7-м месте. Вот кто сколько потеряет:

Нидерланды — 9,1 балла.

Австрия — 7,375.

Шотландия — 4,375.

Украина — 5,500.

Сами можете сравнить (а думать о том, что будет через сезон, когда у нас сгорят 12 баллов, вообще очень страшно, учитывая тенденции. И там придется очень сильно бояться Бельгию).

Игрок ФК "Зенит" Артем Дзюба в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК "Лацио" (Италия, Рим) и ФК "Зенит" (Россия,Санкт-Петербург). | Источник: РИА "Новости"

В итоге в режиме лайв на старт следующего сезона мы сейчас всего на 0,128 сотых опережаем Шотландию, на 0,732 — Австрию, на 1,582 — Украину. И отстаем на 0,118 от Нидерландов, но там почти гарантированно отрыв увеличится за счет выхода «Аякса» в четвертьфинал.

Что вообще все это значит? Это маленький отрыв?

Чтобы вы понимали, на старт этого сезона мы везли Нидерландам 4 балла. Не 0,400 и не 0,040, а целых 4 балла. Так что это не просто маленький отрыв, а крошечный. Если мы растеряли 4 балла за один сезон, то такими темпами конец следующего сезона мы можем встретить на 10-м месте.

Украина отыграла за этот сезон у нас минимум 2,5 балла, а Шотландия — минимум 4,2. Так что сами понимаете, что нас может ждать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9f397bc6e1c72b18741c" data-vnd="9f397bc6e1c72b18741c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9f397bc6e1c72b18741c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ох, а какие расклады?

Давайте просто сравним темп набора очков России с пятью конкурентами за два последних сезона. За соседей мы возьмем Нидерланды, Австрию, Шотландию, Украину и Бельгию.

Россия

• 2019/20 — 4,666.

• 2020/21 — 4,333.

Нидерланды

• 2019/20 — 9,4.

• 2020/21 — 8,4*

Шотландия

• 2019/20 — 9,75.

• 2020/21 — 8,5*

Украина

• 2019/20 — 7,2.

• 2020/21 — 6,8*

Австрия

• 2019/20 — 5,8.

• 2020/21 — 6,7.

Бельгия

• 2019/20 — 7,6.

• 2020/21 — 6.

Звездочкой помечены те, кто еще не закончил этот сезон.

Игрок ФК "Локомотив" Мурило в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК "Локомотив" (Москва, Россия) и ФК "Бавария" (Мюнхен, Германия). | Источник: РИА "Новости"

Нужны ли какие-то комментарии?

И что нам нужно делать?

Все просто: побеждать и набирать очки. Пожалуй, единственное преимущество следующего сезона: России нужно будет делить набранные очки не на 6 клубов, а на 5. То есть мы лишимся одного пассажира, которым в последние годы была команда с 6-го места в РПЛ, фактически отбиравшая у нас баллы. Но лишимся и бонусов за ЛЧ.

Если российские клубы в следующем сезоне не будут набирать очки хотя бы (хотя бы, подчеркнем) на уровне вышеуказанных конкурентов, а продолжат в том же духе, то нас ждет вылет из топ-9 уже в следующем сезоне.

Это следующая серьезная проблема.

Еще серьезнее? В смысле?!

Да-да. Места с 7−9 — это примерно одинаковая квота, а вот с 10-го все будет становиться хуже с каждой потерянной позицией.

Места 7−9

Чемпион едет в группу ЛЧ, вторая команда — в третий квалификационный раунд ЛЧ с гарантией попадания в группу Лиги конференций даже в случае всех поражений в квалификации, третья (или победитель Кубка) — в раунд плей-офф ЛЕ (с аналогичными гарантиями по ЛК), четвертая — в третий раунд квалы ЛК, пятая — во второй. У последних двух гарантий группы нет.

Игрок ЦСКА Никола Влашич после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК "Вольфсберг" (Австрия, Вольфсберг). | Источник: РИА "Новости"

Место 10

Чемпион едет в группу ЛЧ, вторая команда — во второй квалификационный раунд ЛЧ (уже без гарантий на группу Лиги конференций), третья (или победитель Кубка) — в раунд плей-офф ЛЕ (с гарантированным участием в группе ЛК), четвертая — в третий квалификационный раунд ЛК, пятая — во второй.

Ох. А если и тогда не начнем побеждать, дальше будет хуже?

И снова да.

Наверное, следующий сезон можно назвать определяющим для нашего футбола.

Российские клубы загнали себя в такую ситуацию, что набирать очки просто на уровне соседей недостаточно, потому что через сезон у нас сгорят 12,6 балла. В сезоне-2017/18 это был четвертый показатель в Европе, между прочим. Так что падать будет больно.

Смотрите сами: если просто представить, что мы будем набирать очки в следующих двух сезонах на уровне соседей по таблице, то в итоге скатимся аж на 13-е место — пропустим вперед не только всех, с кем мы сравнивали наш чемпионат, но еще и Сербию. А гарантированного места в группе ЛЧ не будет уже с 11-го.

Места 11−12

Чемпион едет в раунд плей-офф ЛЧ (с гарантированным групповым этапом ЛЕ), вторая команда — во второй квалификационный раунд ЛЧ (уже без гарантий на группу Лиги конференций), третья (или победитель Кубка) — в раунд плей-офф ЛЕ (с гарантированным участием в группе ЛК), четвертая — в третий квалификационный раунд ЛК, пятая — во второй.

Места 13−14

Чемпион едет в третий квалификационный раунд ЛЧ (с гарантированной группой ЛК), вторая команда — во второй квалификационный раунд ЛЧ (уже без гарантий на группу Лиги конференций), третья (или победитель Кубка) — в первый из двух квалификационный раунд ЛЕ (и тоже без гарантий на группу ЛК), четвертая и пятая — во второй квалификационный раунд ЛК.

Если вдруг все пойдет еще хуже, то уже 15-е место — это 0 команд с гарантией участия в группе, но пока еще пять участников квалификации. А ниже — уже четыре.

Игрок "Зенита" Себастьян Дриусси в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021 между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ФК "Брюгге" (Бельгия, Брюгге). | Источник: РИА "Новости"