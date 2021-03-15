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22:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола раскритиковал слова Зинченко по поводу победы «Ман Сити» во всех турнирах сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова футболиста «горожан» Александра Зинченко, высказавшегося о возможности победы «Сити» во всех четырёх турнирах сезона-2020/2021.

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Источник: Reuters
Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
1/8 финала, 16.03.2021, 23:00

Манчестер Сити-Боруссия М-

«Позволю себе ответить на вопрос, адресованный не мне. Я буду постарше Александра Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть завтра и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь. Ранее никому не удавалось завоевать сразу четыре титула за сезон. И я полагаю, что такого никогда не случится», — цитирует испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

На данный момент «горожане» уверенно лидируют в АПЛ, набрав 71 очко и опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» (57) — на 14 очков. В Кубке английской лиги «Манчестер Сити» в финале, который состоится 25 апреля, встретится с «Тоттенхэм Хотспур». В Кубке Англии подопечные Хосепа Гвардиолы в субботу, 20 марта, в четвертьфинальном матче сразятся с «Эвертоном».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия Мёнхенгладбах» состоится во вторник, 16 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой англичан со счётом 2:0.

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