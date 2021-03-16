Главному достижению российского футбола в Лиге чемпионов исполняется 11 лет

В наше время, когда Россию в таблице коэффициентов УЕФА обходит уже Голландия, а отечественные топы проваливают даже квалификацию Лиги Европы, приятно и немного грустно вспоминать нулевые или середину десятых: тогда наши клубы выступали в Европе на совершенно другом уровне. Ровно 11 лет назад мы переживали один из самых ярких моментов той эпохи. ЦСКА добился в еврокубках максимального результата в своей истории — команда Слуцкого вышла в ¼ финала Лиги чемпионов.

Этот результат стал лучшим не только в истории клуба, но и в истории чемпионата России вообще. В сезоне-1995/1996 «Спартак» тоже играл в четвертьфинале ЛЧ, но тогда не было стадии 1/8 — таким образом красно-белым пришлось пройти только групповой этап.

Лучший результат в нашей истории пришел, когда этого никто не ждал: ЦСКА долго не мог определиться с тренером, а над назначением Слуцкого просто смеялись

Зимой-2008/2009 ушла эпоха — из ЦСКА ушел Валерий Газзаев. Работавший в клубе (с небольшим перерывом) с 2001 года тренер оставлял команду, по его словам, в «золотой обертке»: праймовый Вагнер провел свой лучший сезон, забив 20 мячей в РПЛ, ЦСКА стал вторым, пропустив вперед только «Рубин», а на групповом этапе Кубка УЕФА «армейцы» не потеряли ни одного очка.

Новым главным тренером ЦСКА стал легендарный Артур Зико, до этого неплохо работавший в сборной Японии и бравший трофеи с турецким «Фенером». 9 месяцев под руководством Белого Пеле ЦСКА был странной командой — москвичи взяли Кубок и Суперкубок России, прошли «Астон Виллу» в Кубке УЕФА, но при этом постоянно теряли очки с аутсайдерами и проиграли «Спартаку» второй раз подряд после знаменитой 7-летней серии.

Осенью Зико в ЦСКА заменил другой человек, хорошо известный в мировом футболе. Хуанде Рамос заехал в Россию на полтора месяца: уже в октябре испанец ушел, потому что в клубе не могли подписать тех игроков, которые требовались ему для решения поставленных задач. После этого команду подхватил Леонид Слуцкий.

На тот момент Слуцкий успешно поработал только в «Москве» и «Крыльях». Над поведением совершенно нетипичного для гранда РПЛ тренера посмеивались не только болельщики. Спустя несколько лет стало известно, как Василий Березуцкий шутил по поводу автомобиля, на котором Слуцкий заехал на первую тренировку.

«Помню, как Слуцкий приехал на первую тренировку на Nissan Teana. Вася сказал: «Как наш тренер может ездить на такой машине? Поменяйте!» Викторыч комплексовал, через пять месяцев приехал на новой машине, и Вася такой: «Вот теперь попрет», — вспоминал Игорь Акинфеев.

Исправить положение в чемпионате России Слуцкий не успел — при нем команда победила «Терек», «Спартак» и «Сатурн», но проиграла чемпионскому «Рубину». ЦСКА стал пятым, впервые за 7 лет оставшись без медалей, зато сверкнул в Лиге чемпионов. Неожиданно для всех команда грохнула чемпиона Германии «Вольфсбург», добилась победы в гостях у турецкого «Бешикташа» и впервые в истории вышла в плей-офф турнира.

Но главный матч той ЛЧ для Слуцкого был дебютным. На выезде ЦСКА едва не обыграл «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса, обидно пропустив после рикошета.

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В домашней игре ЦСКА против «Севильи» едва ушел от поражения. Выручил невероятный удар Марка Гонсалеса. Футболисты со смехом вспоминают установки Слуцкого

В 1/8 финала ЦСКА достался не худший вариант — обладательница Кубка Испании «Севилья» Хименеса, ставшая в Ла Лиге третьей. В группе с бронзовым призером Бундеслиги «Штутгартом» андалусийцы с перевесом в четыре очка стали первыми. В составе команды на топ-уровень выходил нападающий Альваро Негредо, а еще играл Хесус Навас.

«Установка Слуцкого перед «Севильей» — это была страшная вещь. Он любил рассказывать про сильных игроков в составе соперников, выделяя двух-трех. Он рассказывает: «Там Хесус Навас — он обыгрывает, бьет, подает, резкий, быстрый, техничный. Я смотрю на Жору Щенникова. Он вниз, вниз, вниз [сползает]. Я говорю Слуцкому: «Может, не надо уже?» — вспоминал Василий Березуцкий.

ЦСКА начинал дома и пропустил уже на 25-й минуте — в пустые после прострела занес Альваро Негредо. «Армейцы» мучились и с трудом добирались до чужих ворот. Все могло закончиться минимальным поражением, если бы не феноменальный Марк Гонсалес, переживший в нашем 2021 году инфаркт: ранее выступавший за «Бетис» (главный соперник «Севильи») чилиец положил один из самых красивых голов наших команд в истории еврокубков.

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В ответной игре, которую судил Виктор Кашшаи, ЦСКА был другим: Нецид финтанул как никогда прежде, Хонда нанес самый роскошный удар в своей карьере

После домашней ничьей в ЦСКА верили слабо: счет был в пользу игравшей дома «Севильи», да и уровень соперника впечатлял. Леонид Слуцкий высказывался перед матчем очень осторожно: «Для нас все будет непростым. И трибуны, и соперник, и отдельные его представители. В общем, надо понимать, что нам предстоит очень сложный поединок».

Главный тренер «Севильи» планировал в первую очередь не пропустить: специально под рослого Нецида он выпустил защитника Драгутиновича, а более атакующего Адриано на фланге обороны заменил Наварро. Нападающий у «Севильи» был только один — Луис Фабиану. Слуцкий не тасовал состав по сравнению с первой игрой: лидеры Красич, Хонда и специфический нападающий Нецид оказались в старте.

ЦСКА мог и должен был пропускать уже на третьей минуте, но удар Фабиано с убойной позиции пришелся в Акинфеева, который успел сложиться. До конца тайма у команды Слуцкого были только не самые опасные выстрелы Красича и Хонды. «Севилья» была конкретнее, но Игнашевич и братья Березуцкие терпели. А за несколько минут до перерыва откровенно дубовый нападающий Нецид получил передачу от Хонды, технично убрал защитника и отправил мяч в дальний угол.

Ровно через минуту после гола Нецида ЦСКА пропустил — в результате провала опорной зоны Навас сделал голевую на Перотти. Нынешний глава судейства в России Виктор Кашшаи, работавший на той игре, пропустил фол в голевой атаке, но в тот момент никому не было от этого легче.

В начале второго тайма Перроти не забивал уже в пустые после сброса от Фредерика Кануте. А через несколько минут после этого Хонда забил исторический мяч для ЦСКА в Лиге чемпионов: засадил со штрафного так, что вратарь Палоп сумел отбить мяч только в сетку. «Влип Палоп по самый лоб», — остроумно резюмировал в прямом эфире Василий Уткин.

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В концовке ЦСКА пожарил и, конечно, привез пару атак, но счет все-таки удержал. Российский клуб впервые вышел в ¼ финала современной Лиги чемпионов.

Что было дальше

Отмечая победу на поле чужого стадиона, Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич оттолкнули российского болельщика, выбежавшего на поле, чтобы обнять своих игроков. Некоторые фанаты заметили это и какое-то время обсуждали в интернете: поступком игроков ЦСКА они были очень довольны и едва ли не собирались применять к ним санкции со стороны болельщиков.

Но за такой матч можно было простить все, тем более еврокубковый поход продолжался. Попав в восьмерку сильнейших команд Европы, ЦСКА угодил на «Интер» — будущего победителя турнира.

Здесь шансов уже не было: машина Моуринью уверенно прокатила два матча по 1:0. Счет мог быть намного крупнее, но ЦСКА повезло с Акинфеевым.