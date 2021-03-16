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22:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Миранчук остался в запасе «Аталанты» в ответном матче ЛЧ с «Реалом»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук начнет на скамейке запасных ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

Встреча команд состоится во вторник в Мадриде и начнется в 23:00 мск. В первой игре «Реал» победил в Бергамо со счетом 1:0.

Украинский голкипер «Королевского клуба» Андрей Лунин также остался в запасе, а его соотечественник полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сыграет с первых минут.

Стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (вратарь), Ферлан Менди, Рафаэль Варан, Серхио Рамос (капитан), Начо, Лука Модрич, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Виниус Жуниор, Карим Бензема, Лукас Васкес.

Стартовый состав «Аталанты»: Марко Спортьелло (вратарь), Рафаэль Толои (капитан), Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Меле, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Робин Гозенс, Малиновский, Марио Пашалич, Луис Муриэль.

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