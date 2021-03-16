Миранчук остался в запасе «Аталанты» в ответном матче ЛЧ с «Реалом»

Встреча команд состоится во вторник в Мадриде и начнется в 23:00 мск. В первой игре «Реал» победил в Бергамо со счетом 1:0.
Украинский голкипер «Королевского клуба» Андрей Лунин также остался в запасе, а его соотечественник полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сыграет с первых минут.
Стартовый состав «Реала» выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (вратарь), Ферлан Менди, Рафаэль Варан, Серхио Рамос (капитан), Начо, Лука Модрич, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Виниус Жуниор, Карим Бензема, Лукас Васкес.
Стартовый состав «Аталанты»: Марко Спортьелло (вратарь), Рафаэль Толои (капитан), Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Меле, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Робин Гозенс, Малиновский, Марио Пашалич, Луис Муриэль.