«Манчестер Сити» прошел «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 2:0. Оба мяча во встрече были забиты в первом тайме в течение шести минут.

Сначала отличился Кевин Де Брейне, а затем поразил ворота немецкого клуба Илкай Гюндоган.

Отметим, что номинальный для «Манчестер Сити» домашний матч прошел в Будапеште из-за ограничений введенных в Англии по сдерживанию пандемии коронавируса. Игру обслуживала российская бригада арбитров во главе Сергея Карасева.