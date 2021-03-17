«Манчестер Сити» прошел «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» выиграл у менхенгладбахской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» выиграл у менхенгладбахской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 2:0. Оба мяча во встрече были забиты в первом тайме в течение шести минут.
Сначала отличился Кевин Де Брейне, а затем поразил ворота немецкого клуба Илкай Гюндоган.
Отметим, что номинальный для «Манчестер Сити» домашний матч прошел в Будапеште
«Манчестер Сити» по сумме двух встреч (в первой игре английский клуб победил со счетом 2:0) вышел в четвертьфинал турнира.