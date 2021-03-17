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01:05 (мск), источник: Матч ТВ

«Манчестер Сити» прошел «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» выиграл у менхенгладбахской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2020

Подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 2:0. Оба мяча во встрече были забиты в первом тайме в течение шести минут.

Сначала отличился Кевин Де Брейне, а затем поразил ворота немецкого клуба Илкай Гюндоган.

Отметим, что номинальный для «Манчестер Сити» домашний матч прошел в Будапеште из-за ограничений введенных в Англии по сдерживанию пандемии коронавируса. Игру обслуживала российская бригада арбитров во главе Сергея Карасева.

«Манчестер Сити» по сумме двух встреч (в первой игре английский клуб победил со счетом 2:0) вышел в четвертьфинал турнира.

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 2:0
Боруссия М
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