Миранчук вылетел из Лиги чемпионов. Судьи снова были на стороне «Реала»?

Первая встреча «Аталанты» с «Реалом» закончилась большим скандалом. Игру перевернуло удаление полузащитника бергамасков Ремо Фройлера, которое возмутило многих болельщиков и экспертов из числа бывших судей и тренеров. В результате итальянская команда проиграла вдесятером и должна была побеждать в Мадриде.

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«Первый тайм позволит нам понять, каким будет баланс у этого матча, — рассуждал главный тренер “Аталанты” Джан Пьеро Гасперини. — Нужно понять, как мы сможем сдержать “Реал” и что сможем предложить. У нас есть несколько планов. Цель в том, чтобы оставаться в игре как можно дольше».

В течение получаса Гасперини, очевидно, был доволен балансом в игре. Особенно стартовыми десятью минутами, когда, находясь под фирменным прессингом «Аталанты», «Реал» почти не выходил со своей половины поля. Это не подарило бергамаскам большого количества моментов, однако держало в напряжении оборону «сливочных» (к слову, с тройкой центральных защитников): любое неудачное действие привело бы к голу в ворота Тибо Куртуа.

К перерыву у «Аталанты» было больше передач на чужой трети поля (87 против 66) и не меньше ударов по воротам — 5:5 (в створ — 1:1). Тем не менее команда Гасперини проиграла и эти 45 минут.

«Реал» выжидал и, в конце концов, дождался своего шанса. Какой же красавец Лука Модрич даже в 35 лет! Бывший обладатель «Золотого мяча» очень много и полезно работал в полузащите. Мог опуститься к защитникам для розыгрыша мяча против прессинга «Аталанты», мог подняться повыше к Кариму Бензема для участия в коллективном отборе. Именно Лука спровоцировал ошибку Марко Спортьелло. Голкипер бергамасков подарил мяч хорвату, после чего Модрич влетел в штрафную, но не стал бить из неудобной позиции, а аккуратно выкатил мяч находившемуся в одиночестве перед воротами центрфорварду.

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Во втором тайме подуставшая «Аталанта» стала сдуваться, ей недоставало остроты в атаке, а потом команду подставил «обрезом» едва успевший вступить в игру Йосип Иличич. Звёздный форвард совершил неточную передачу, и Винисиус Жуниор убежал к воротам гостей. По повтору сложилось впечатление, что Рафаэл Толой сфолил ещё до штрафной, тем не менее судья Данни Маккелли назначил пенальти. Видимо, по мнению рефери, бразилец сфолил не первым касанием, а вторым — уже на линии штрафной. Этот спорный одиннадцатиметровый наверняка будут долго обсуждать в Италии. Ассистенты с VAR не посчитали решение Маккелли очевидной ошибкой, а Серхио Рамос забил с «точки» и, сделав своё дело, попросил замену.

Без Рамоса порядка в обороне «Реала» стало меньше. «Аталанта» наконец-то начала бить по воротам Куртуа и на 82-й минуте забила после оригинального розыгрыша штрафного. Три игрока перед стенкой «сливочных» разбежались в разные стороны, а Луис Мурьель забил блестящим ударом со штрафного под перекладину.

И тут же случилось долгожданное для российских болельщиков событие: на замену вышел Алексей Миранчук, который, казалось, уже не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Была надежда на то, что наш полузащитник поможет «Аталанте» сотворить сенсацию. Однако Миранчук даже не успел коснуться мяча к тому моменту, как «Реал» забил третий гол благодаря стремительному контрвыпаду. Пожалуй, опять не лучшим образом сыграл Спортьелло, ведь мяч был послан в ближний угол.

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Миранчук занял позицию ближе к левому флангу и сыграл 12 минут. Этого времени Алексею не хватило, чтобы как-то проявить себя. У российского полузащитника девять касаний мяча, три точных паса из пяти, одна обводка, один неточный кросс, один фол и две потери. На этом Лига чемпионов для него закончилась. А «Реал» продолжит борьбу за трофей, впервые за три года добравшись до четвертьфинала.