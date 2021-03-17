Есть сотый гол «Сити» в сезоне — Де Брюйне приговорил «Гладбах» из-за штрафной
А Карасев отсудил достойно.
А Карасев отсудил достойно.
«Манчестер Сити» начинает новую победную серию — после разгромов «Саутгемптона» и «Фулхэма» в АПЛ очередь дошла до «Боруссии». Англичане победили 2:0 — с таким счетом закончились все матчи английских и немецких клубов в Будапеште в 1/8 финала ЛЧ.
«Сити» открыл счет уже на 12-й минуте: Гюндоган забросил в штрафную, Марез спокойно обыгрался с Родри и буднично выкатил на Де Брюйне. Бельгиец превратил прозаичную атаку в чудесный гол, забив эталонным восходящим ударом транзитом через перекладину.
Выстрел Де Брюйне стал сотым мячом «Сити» во всех турнирах — это уже восьмой сезон клуба со 100+ голами подряд, больше среди английских клубов было только у «МЮ» (девять, 2004/05 — 2012/2013). У Гвардиолы результат грандиознее — во всех 12 сезонах
Через шесть минут «Гладбах» опять пропустил. Фоден разогнался с центра поля, беспрепятственно дошел до штрафной и выкатил мяч на ход Гюндогану.
Илкай спокойно разобрался с Зоммером, положив в дальний угол.
Мы продолжаем восхищаться Гюндоганом — в этом сезоне он забил 24,6% всех голов в карьере, хотя ему
Казалось, нас ждет еще один разгром от «Сити»: 69% владения мячом в первом тайме и всего три касания «Гладбаха» в чужой штрафной. Но КПД немцев улучшился, за стартовые 32 минуты они били в створ чаще (2), чем за весь первый матч (1). На большее не хватило.
«Манчестер» — лишь третья команда в истории ЛЧ с семью сухими матчами подряд после «Милана» — 2005 и «Арсенала» — 2006. Лондонцы удерживают рекорд с десятью играми.
Проход «Сити» в четвертьфинал засвидетельствовал Сергей Карасев, для российского арбитра это первое назначение в
Для «Сити» она точно продолжается.
Артем Денисов