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09:11 (мск), источник: Sports.Ru

Есть сотый гол «Сити» в сезоне — Де Брюйне приговорил «Гладбах» из-за штрафной

А Карасев отсудил достойно.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Сити» начинает новую победную серию — после разгромов «Саутгемптона» и «Фулхэма» в АПЛ очередь дошла до «Боруссии». Англичане победили 2:0 — с таким счетом закончились все матчи английских и немецких клубов в Будапеште в 1/8 финала ЛЧ.

«Сити» открыл счет уже на 12-й минуте: Гюндоган забросил в штрафную, Марез спокойно обыгрался с Родри и буднично выкатил на Де Брюйне. Бельгиец превратил прозаичную атаку в чудесный гол, забив эталонным восходящим ударом транзитом через перекладину.

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Выстрел Де Брюйне стал сотым мячом «Сити» во всех турнирах — это уже восьмой сезон клуба со 100+ голами подряд, больше среди английских клубов было только у «МЮ» (девять, 2004/05 — 2012/2013). У Гвардиолы результат грандиознее — во всех 12 сезонах Пепа-тренера его клубы преодолевали отметку.

Через шесть минут «Гладбах» опять пропустил. Фоден разогнался с центра поля, беспрепятственно дошел до штрафной и выкатил мяч на ход Гюндогану.

Илкай спокойно разобрался с Зоммером, положив в дальний угол.

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Мы продолжаем восхищаться Гюндоганом — в этом сезоне он забил 24,6% всех голов в карьере, хотя ему вообще-то 30 лет, с 15 мячами стал лучшим немецким бомбардиром в топ-5 лигах. Только в 2021 году Илкай наколотил 11 штук.

Казалось, нас ждет еще один разгром от «Сити»: 69% владения мячом в первом тайме и всего три касания «Гладбаха» в чужой штрафной. Но КПД немцев улучшился, за стартовые 32 минуты они били в створ чаще (2), чем за весь первый матч (1). На большее не хватило.

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«Манчестер» — лишь третья команда в истории ЛЧ с семью сухими матчами подряд после «Милана» — 2005 и «Арсенала» — 2006. Лондонцы удерживают рекорд с десятью играми.

Проход «Сити» в четвертьфинал засвидетельствовал Сергей Карасев, для российского арбитра это первое назначение в плей-офф ЛЧ с 2017-го. Отработал безукоризненно — к сожалению или к счастью, в матче вообще не было спорных моментов. Есть шанс, что для арбитра евровесна еще не окончена.

Для «Сити» она точно продолжается.

Артем Денисов

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Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 2:0
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