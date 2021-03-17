УЕФА не будет применять санкций к судье Карасеву за отказ преклонить колено перед матчем

Матч состоялся 16 марта, игра завершилась победой английской команды со счетом 2:0, по сумме двух матчей она вышла в ¼ финала турнира (первая игра также завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0). Судейская бригада в составе россиян Сергея Карасева, Игоря Демешко и Максима Гаврилина, а также белоруса Алексея Кульбакова, в отличие от футболистов обеих команд, не стала преклонять колено перед началом игры в Будапеште в рамках акции Black Lives Matters (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ef3d5116bea10bdc7c6" data-vnd="4ef3d5116bea10bdc7c6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ef3d5116bea10bdc7c6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Black Lives Matters — общественное движение, которое выступает против расизма и насилия в отношении темнокожих, в особенности против насилия со стороны представителей правоохранительных органов. Афроамериканец Джордж Флойд скончался в больнице в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания. 25 мая 2020 года при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием, уже на следующий день всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.