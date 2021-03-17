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18:35 (мск), источник: Sport24

Ибрагимович восстановился после травмы и готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы и 17 марта тренировался в общей группе.

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Источник: Reuters

Швед должен быть готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», который пройдет в Милане 18 марта.

Вместе с Ибрагимовичем занятия в общей группе возобновил полузащитник Исмаэль Беннасер, который также будет включен в заявку на предстоящую игру.

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