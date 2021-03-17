Ибрагимович восстановился после травмы и готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Швед должен быть готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», который пройдет в Милане 18 марта.

Вместе с Ибрагимовичем занятия в общей группе возобновил полузащитник Исмаэль Беннасер, который также будет включен в заявку на предстоящую игру.