Ибрагимович восстановился после травмы и готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы и 17 марта тренировался в общей группе.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы и 17 марта тренировался в общей группе.
Швед должен быть готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», который пройдет в Милане 18 марта.
Вместе с Ибрагимовичем занятия в общей группе возобновил полузащитник Исмаэль Беннасер, который также будет включен в заявку на предстоящую игру.