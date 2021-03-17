«Бавария» — «Лацио»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Лацио» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Лацио» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Бавария»: Нюбель, Боатенг, Алаба, Павар, Эрнандес, Горецка, Киммих, Зане, Мюллер, Гнабри, Левандовски.
«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Марушич, Эскаланте, Луис Альберто,
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты — Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Овидиу Хацеган.
Первая встреча команд, состоявшаяся 23 февраля, завершилась победой «Баварии» со счётом 4:1. Голы за мюнхенский клуб забили Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Зане и Франческо Ачерби, отправивший мяч в собственные ворота.