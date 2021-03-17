«Челси» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Челси» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч 1\8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Атлетико».