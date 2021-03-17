Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бавария
Лацио
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Челси
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
17.03
Севилья
Эльче
20
Футбол. Премьер-лига
17.03
Ахмат
Арсенал Т
20
Футбол. Премьер-лига
17.03
ЦСКА
Зенит
23
Футбол. Премьер-лига
17.03
Ротор
Ростов
04
Футбол. Зарубежный
17.03
Торино
Сассуоло
32
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
17 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Челси» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд на матч 1\8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Атлетико».

Наверх
Источник: AP 2020

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо, Зиех, Хаверц, Вернер.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Льоренте, Коке, Сауль, Карраско, Суарес, Феликс.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

 «Дзюбе привет». Известная актриса выложила откровенное фото
Это шедевр: афроамериканец выключил соперника ударом «торнадо»
ЦСКА — «Зенит»: обмен Рондона с Дзюбой и красота Венделла
Двухметровый американец отправил Малкина к врачам
СМИ: Тренера «Хетафе» предложили «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву»
Скандал в РПЛ: Левников засчитал гол «Ростова» после игры рукой
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго раунда плей-офф КХЛ
«Бавария» принимает «Лацио» в Лиге чемпионов (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь