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01:09 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

ТАСС, 18 марта. Определены все участники ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Последние четвертьфиналисты турнира стали известны в среду. Английский «Челси» по сумме двух матчей обыграл испанский «Атлетико» (1:0, 2:0), а германская «Бавария» оказалась сильнее итальянского «Лацио» (4:1, 2:1).

Ранее в ¼ финала вышли английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити», португальский «Порту», французский ПСЖ, испанский «Реал» и германская «Боруссия» из Дортмунда.

Четвертьфинальные пары определятся в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта. Первые матчи состоятся 6—7 апреля, ответные — 13—14 апреля.

Финал пройдет 29 мая в Стамбуле. Действующим чемпионом является «Бавария».

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