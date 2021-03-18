Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
ТАСС, 18 марта. Определены все участники ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.
ТАСС, 18 марта. Определены все участники ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.
Последние четвертьфиналисты турнира стали известны в среду. Английский «Челси» по сумме двух матчей обыграл испанский «Атлетико» (1:0, 2:0), а германская «Бавария» оказалась сильнее итальянского «Лацио» (4:1, 2:1).
Ранее в ¼ финала вышли английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити», португальский «Порту», французский ПСЖ, испанский «Реал» и германская «Боруссия» из Дортмунда.
Четвертьфинальные пары определятся в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта. Первые матчи состоятся
Финал пройдет 29 мая в Стамбуле. Действующим чемпионом является «Бавария».