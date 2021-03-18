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01:36 (мск), источник: ТАСС

«Челси» обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 18 марта. Лондонский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Мячи забили Хаким Зиеш (34-я минута) и Эмерсон (90+4). Результативной передачей отметился Тимо Вернер. Во всех турнирах он набрал 17 очков по системе «гол+пас» (10 голов и 7 передач), больше, чем любой другой игрок «Челси».

На 82-й минуте с поля был удален защитник «Атлетико» Стефан Савич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 1:0. Таким образом, команда из Англии пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Соперник «Челси» по ¼ финала определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта. Ранее в четвертьфинал вышли «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Порту».

Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
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