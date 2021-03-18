«Челси» обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мячи забили Хаким Зиеш (34-я минута) и Эмерсон (90+4). Результативной передачей отметился Тимо Вернер. Во всех турнирах он набрал 17 очков по системе «гол+пас» (10 голов и 7 передач), больше, чем любой другой игрок «Челси».

На 82-й минуте с поля был удален защитник «Атлетико» Стефан Савич.

Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 1:0. Таким образом, команда из Англии пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.