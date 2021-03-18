«Челси» обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 18 марта. Лондонский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 18 марта. Лондонский футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мячи забили Хаким Зиеш (34-я минута) и Эмерсон (90+4). Результативной передачей отметился Тимо Вернер. Во всех турнирах он набрал 17 очков по системе «гол+пас» (10 голов и 7 передач), больше, чем любой другой игрок «Челси».
На 82-й минуте с поля был удален защитник «Атлетико» Стефан Савич.
Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 1:0. Таким образом, команда из Англии пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Соперник «Челси» по ¼ финала определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта. Ранее в четвертьфинал вышли «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Порту».