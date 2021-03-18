Как складывался матч «Баварии» и «Лацио»: Левандовски догнал Холанда, Шупо-Мотинг восхитил публику
Действующие чемпионы идут дальше.
Действующие чемпионы идут дальше.
После разгромной победы в Риме (4:1) с голами Левандовски, Мусиалы, Сане и автоголом Ачерби «Бавария» провела ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» в
С начала прошлого сезона никто не забивал в ЛЧ больше, чем Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд: оба оформили по 20 взятий ворот. Однако в этом сезоне поляк прилично отстает от Холанда: норвежец положил в нынешней кампании 10 банок, Роберт — «всего» 5.
Вообще у Левандовски просто бешеная форма в 2021 году: во всех матчах «Баварии», где Роберт выходил на поле, он не смог отличиться всего лишь в трех. В прошлом году поляка прокатили с «Золотым мячом» — может быть, он наконец завоюет награду в этом?
Перед матчем статистики подсчитали, что 11 игроков, вышедших в старте «Баварии», суммарно забили в Лиге чемпионов 161 гол. Игроки «Лацио» — 5 голов.
Эрик
«Если
Автор гола «Лацио» Марко Пароло — самый возрастной бомбардир в истории
«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов в 19-й раз — никто не делал этого чаще, чем мюнхенцы.