Как складывался матч «Баварии» и «Лацио»: Левандовски догнал Холанда, Шупо-Мотинг восхитил публику

После разгромной победы в Риме (4:1) с голами Левандовски, Мусиалы, Сане и автоголом Ачерби «Бавария» провела ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» в эконом-режиме. Но все равно победила — 2:1 в Мюнхене и 6:2 по сумме двух встреч.

С начала прошлого сезона никто не забивал в ЛЧ больше, чем Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд: оба оформили по 20 взятий ворот. Однако в этом сезоне поляк прилично отстает от Холанда: норвежец положил в нынешней кампании 10 банок, Роберт — «всего» 5.

Вообще у Левандовски просто бешеная форма в 2021 году: во всех матчах «Баварии», где Роберт выходил на поле, он не смог отличиться всего лишь в трех. В прошлом году поляка прокатили с «Золотым мячом» — может быть, он наконец завоюет награду в этом?

Перед матчем статистики подсчитали, что 11 игроков, вышедших в старте «Баварии», суммарно забили в Лиге чемпионов 161 гол. Игроки «Лацио» — 5 голов.

Эрик Шупо-Мотинг заменил Левандовски на 71-й минуте, на 73-й — забил гол. Напомним, что еще пару сезонов назад этот парень выступал за аутсайдера английской Премьер-лиги — «Сток Сити». Удивительный взлет карьеры!

«Если Шупо-Мотинг напишет книгу, я буду первым, кто ее прочитает. Я должен знать, как он провернул это», — шутит один из фанатов в твиттере. «Очевидно, Шупо-Мотинг где-то вырезал (убил — прим.) целую ферму. Как он попал в “ПСЖ”? Как он попал в “Баварию”? Мне нужна его молитва», — добавляет другой, эксплуатируя мем о том, что Бундеслига и Лига 1 являются «лигами фермеров» (farmers leagues).

Автор гола «Лацио» Марко Пароло — самый возрастной бомбардир в истории плей-офф Лиги чемпионов в возрасте 36 лет и 51 дня после Паоло Мальдини (36 лет и 333 дня) и Райана Гиггза (37 лет и 148 дней).

«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов в 19-й раз — никто не делал этого чаще, чем мюнхенцы.