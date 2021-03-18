АПЛ сильнее Ла Лиги. Три клуба из Англии — в ¼ финала ЛЧ
Лидер чемпионата Испании снова уступил «Челси».
Лидер чемпионата Испании снова уступил «Челси».
Все три английских клуба прошли в ¼ финала Лиги чемпионов. К «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» присоединился «Челси».
При Тухеле лондонцы стали менее результативными, но зато не уступают уже 13 матчей подряд! Немецкий тренер не перестаёт удивлять перестановками в составе. На этот раз команда обошлась без Маунта, который казался ключевым футболистом в этом сезоне (и при Лэмпарде, и при Тухеле). Казалось, что и Жиру в отличной форме (особенно учитывая его фантастический гол через себя), однако французу снова не нашлось места на поле, как и в последних турах АПЛ.
На острие сыграл Вернер, которого люто критикуют в последние месяцы. И именно он отдал голевую в первом тайме. В комбинации поучаствовали три новичка: Хаверц — Вернер — Зиеш.
Так «Атлетико» стал третьей испанской командой, которая вылетела в этом сезоне в 1/8 финала ЛЧ. До этого «Барселона» уступила «ПСЖ», а «Севилья» не смогла ничего сделать с Холан… Точнее, с «Боруссией» Дортмунд. Из испанских клубов дальше прошел лишь «Реал», а у англичан в ¼ финала вышли все три клуба — это значит, что АПЛ обходит Ла Лигу в таблице коэффициентов УЕФА.
Болельщики уже давно спорят о том, какая лига самая сильная. Как правило, споры сводятся к противостоянию именно Испании и Англии. Абсолютных критериев тут не существует, и часто всё сводится к симпатиям, но единственным реальным аргументом остаётся именно выступление в еврокубках. И в этом плане у англичан большое преимущество, если брать последние три сезона. Два года назад клубы АПЛ вообще показали космический результат: финал ЛЧ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», а финал ЛЕ «Челси» — «Арсенал».
Вряд ли англичанам удастся повторить то достижение теперь, но тенденция всё равно красноречивая. От АПЛ в еврокубках осталось шесть команд по состоянию на сегодня (вылетел только «Лестер» в 1/16 финала ЛЕ). У всех остальных стран — максимум по три.
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Жеребьевка ¼ и ½ финала состоится 19 марта в 14:00. Никакого посева клубов не будет. Команды из одной страны могут встретиться друг с другом.
Список команд, которые вышли в ¼ финала:
• «Боруссия» Д
• «Ливерпуль»
• «Манчестер Сити»
• «ПСЖ»
• «Порту»
• «Реал»
• «Бавария»
• «Челси».
Григорий Телингатер