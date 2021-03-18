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12:17 (мск), источник: Московский комсомолец

Блондинка из «Шахтера» вдохновит игроков на реванш: фото красотки

Первый матч «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов получился провальным: украинцы с треском влетели «Роме» со счетом 3:0, почти лишившись шансов на попадание в топ-8.

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Самой заметной фигурой в команде стала ведущая клубного телевидения Ольга Каленчук, покорившая итальянских фанатов за время недолгого пребывания в Риме.

Пока Ольга помогает создать в команде настроение для реванша, мы предлагаем вам поближе познакомиться с красавицей из Украины.

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