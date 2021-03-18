Блондинка из «Шахтера» вдохновит игроков на реванш: фото красотки
Первый матч «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов получился провальным: украинцы с треском влетели «Роме» со счетом 3:0, почти лишившись шансов на попадание в топ-8.
Первый матч «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов получился провальным: украинцы с треском влетели «Роме» со счетом 3:0, почти лишившись шансов на попадание в топ-8.
Самой заметной фигурой в команде стала ведущая клубного телевидения Ольга Каленчук, покорившая итальянских фанатов за время недолгого пребывания в Риме.
Пока Ольга помогает создать в команде настроение для реванша, мы предлагаем вам поближе познакомиться с красавицей из Украины.