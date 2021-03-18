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18 марта, источник: ТАСС

«Арсенал», «Рома» и «Гранада» вышли в ¼ финала Лиги Европы

ТАСС, 18 марта. Итальянский футбольный клуб «Рома» в гостях одержал победу над украинским «Шахтером» со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметился Борха Майораль (48-я и 72-я минуты), у проигравших отличился Жуниор Мораес (59).

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Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Ромы», итальянский клуб вышел в ¼ финала турнира.

Команды встретились на уровне еврокубков в восьмой раз в истории. До нынешнего сезона «Рома» и «Шахтер» провели шесть встреч в Лиге чемпионов. На счету итальянского клуба победы в двух матчах, украинцы побеждали четыре раза.

Также в ¼ финала пробились английский «Арсенал», оказавшийся сильнее греческого «Олимпиакоса» (3:1; 0:1), и испанская «Гранада», прошедшая норвежский «Мольде» (2:0, 1:2).

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Жеребьевка ¼ финала Лиги Европы пройдет 19 марта. Первые матчи запланированы на 8 апреля, ответные встречи пройдут 15 апреля.

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