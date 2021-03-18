«Арсенал», «Рома» и «Гранада» вышли в ¼ финала Лиги Европы

Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Ромы», итальянский клуб вышел в ¼ финала турнира.

Команды встретились на уровне еврокубков в восьмой раз в истории. До нынешнего сезона «Рома» и «Шахтер» провели шесть встреч в Лиге чемпионов. На счету итальянского клуба победы в двух матчах, украинцы побеждали четыре раза.