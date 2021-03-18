Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы

Первый матч в Лондоне завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 2:0. Основное время ответной встречи в Загребе завершилась с таким же результатом, но уже в пользу хорватского клуба, поэтому команды перешли в дополнительное время, где «Динамо» одержало итоговую победу со счетом 3:0. Трижды отличился Мислав Оршич, забивший на 62-й, 83-й и 106-й минутах.