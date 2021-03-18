Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Футболисты загребского «Динамо» в дополнительное время разгромили английский «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышли в четвертьфинал турнира.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Футболисты загребского «Динамо» в дополнительное время разгромили английский «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышли в четвертьфинал турнира.
Первый матч в Лондоне завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 2:0. Основное время ответной встречи в Загребе завершилась с таким же результатом, но уже в пользу хорватского клуба, поэтому команды перешли в дополнительное время, где «Динамо» одержало итоговую победу со счетом 3:0. Трижды отличился Мислав Оршич, забивший на 62-й, 83-й и 106-й минутах.
Соперник загребского «Динамо» по четвертьфиналу определится в пятницу в результате жеребьевки.