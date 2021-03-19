Оршич — второй игрок, оформивший хет-трик в ворота команды Моуринью в еврокубках
Загребское «Динамо» вышло в четвертьфинал Лиги Европы, сенсационно выбив из розыгрыша турнира «Тоттенхэм».
Загребское «Динамо» вышло в четвертьфинал Лиги Европы, сенсационно выбив из розыгрыша турнира «Тоттенхэм».
После поражения 0:2 в Лондоне хорватский клуб обыграл «Тоттенхэм» на своем поле со счетом 3:0.
Все три гола в ответной встрече забил нападающий «Динамо» Мислав Оршич. Как сообщает Opta, это лишь второй случай в истории, когда игрок забил не менее трех голов в ворота команды Жозе Моуринью в еврокубковом матче. Ранее это удавалось лишь Роберту Левандовски. Поляк, в 2013 году выступавший за дортмундскую «Боруссию», оформил покер в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала».