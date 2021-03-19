Убрали ЦСКА с «Краснодаром», а теперь разгромили и «Тоттенхэм» Моуринью. Вот это Загреб!
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Загребское «Динамо» — пожалуй, главная сенсация этого розыгрыша Лиги Европы. От хорватов, к сожалению, пострадали и российские команды. На групповом этапе динамовцы опередили ЦСКА, а в 1/16 финала выбили «Краснодар». Сегодня же удивили весь футбольный мир, выкинув из
Для команды Жозе Моуринью Лига Европы была хорошей возможностью завоевать путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Выиграть еврокубок для «шпор», казалось, проще, чем попасть в топ-4 АПЛ, где «Тоттенхэм» занимает восьмое место и отстаёт на шесть очков от «Челси». Так что было бы глупо оправдывать поражение недостаточно серьёзным отношением англичан к ЛЕ.
«Я не думаю, что у нас такое уж большое преимущество, — рассуждал Моуринью после домашней победы над “Динамо” со счётом 2:0. — Исход противостояния всё ещё под вопросом. Надо подходить к ответному матчу с мыслью о том, что нам нужно добиться положительного результата. Если мы уступим 0:1, 1:2 или 1:3, всё равно пройдём дальше, но пройдём вопреки поражению. Меня это совсем не обрадует. Поэтому я хочу, чтобы и футболисты думали так же. Мы будем не защищать уже имеющийся счёт, а играть на победу».
Тем не менее игроки «Тоттенхэма» не прислушались к тренеру и, похоже,
Ещё через 20 минут Мислав завершил многоходовую комбинацию хозяев точным ударом с «точки». Благодаря этому голу динамовцы перевели игру в дополнительное время. Но, конечно, здорово сработал не только Оршич, а вся команда: за два тайма хорваты позволили «Тоттенхэму» нанесли всего три удара в створ. Гости не создали ни одного
А на 106-й минуте Оршич забил ещё один крутой мяч. Быстрый, резкий и техничный вингер ушёл от троих защитников «Тоттенхэма» и пробил именно туда, куда требовалось — без шансов для Уго Льориса. Лишь тогда «Тоттенхэм» устроил
Напомним, Оршич, Ливакович, а также нападающий Бруно Петкович выступают за сборную Хорватии — соперника сборной России в стартующем на днях отборочном цикле ЧМ-2022. Между тем, Оршич мог сейчас выступать в РПЛ. В 2019 году, вскоре после возвращении из Азии, где Мислав играл в течение трёх лет за корейские и китайские клубы, он оформил
Может, после трёх голов «шпорам» Оршича выкупит
Анатолий Романов