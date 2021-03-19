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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Убрали ЦСКА с «Краснодаром», а теперь разгромили и «Тоттенхэм» Моуринью. Вот это Загреб!

Автор хет-трика в ворота англичан Мислав Оршич мог играть в России.

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Источник: AP 2020

Загребское «Динамо» — пожалуй, главная сенсация этого розыгрыша Лиги Европы. От хорватов, к сожалению, пострадали и российские команды. На групповом этапе динамовцы опередили ЦСКА, а в 1/16 финала выбили «Краснодар». Сегодня же удивили весь футбольный мир, выкинув из плей-офф одного из фаворитов турнира «Тоттенхэм».

Для команды Жозе Моуринью Лига Европы была хорошей возможностью завоевать путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Выиграть еврокубок для «шпор», казалось, проще, чем попасть в топ-4 АПЛ, где «Тоттенхэм» занимает восьмое место и отстаёт на шесть очков от «Челси». Так что было бы глупо оправдывать поражение недостаточно серьёзным отношением англичан к ЛЕ.

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«Я не думаю, что у нас такое уж большое преимущество, — рассуждал Моуринью после домашней победы над “Динамо” со счётом 2:0. — Исход противостояния всё ещё под вопросом. Надо подходить к ответному матчу с мыслью о том, что нам нужно добиться положительного результата. Если мы уступим 0:1, 1:2 или 1:3, всё равно пройдём дальше, но пройдём вопреки поражению. Меня это совсем не обрадует. Поэтому я хочу, чтобы и футболисты думали так же. Мы будем не защищать уже имеющийся счёт, а играть на победу».

Тем не менее игроки «Тоттенхэма» не прислушались к тренеру и, похоже, чуть-чуть недооценили соперника. Чему тут удивляться, если даже в России футбольные специалисты считали загребское «Динамо» слабее ЦСКА и «Краснодара»? Проблем хорватам добавляла потеря главного тренера. Три дня назад объявил об уходе из клуба Зоран Мамич, приговорённый к четырём годам и восьми месяцам тюрьмы за хищение 15 млн евро. Новым наставником команды стал Дамир Кржнар — бывший ассистент Мамича.

Главный герой ответного матча — Мислав Оршич. Хорватский вингер оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма». На 62-й минуте Оршич в быстрой атаке ловким финтом убрал несостоявшегося спартаковца Сержа Орье и нанёс неотразимый удар в дальний верхний угол.

Ещё через 20 минут Мислав завершил многоходовую комбинацию хозяев точным ударом с «точки». Благодаря этому голу динамовцы перевели игру в дополнительное время. Но, конечно, здорово сработал не только Оршич, а вся команда: за два тайма хорваты позволили «Тоттенхэму» нанесли всего три удара в створ. Гости не создали ни одного по-настоящему голевого момента.

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А на 106-й минуте Оршич забил ещё один крутой мяч. Быстрый, резкий и техничный вингер ушёл от троих защитников «Тоттенхэма» и пробил именно туда, куда требовалось — без шансов для Уго Льориса. Лишь тогда «Тоттенхэм» устроил какое-то подобие штурма, но было поздно. Хотя в концовке голкипер Доминик Ливакович совершил сумасшедший сейв после удара Гарри Кейна.

Напомним, Оршич, Ливакович, а также нападающий Бруно Петкович выступают за сборную Хорватии — соперника сборной России в стартующем на днях отборочном цикле ЧМ-2022. Между тем, Оршич мог сейчас выступать в РПЛ. В 2019 году, вскоре после возвращении из Азии, где Мислав играл в течение трёх лет за корейские и китайские клубы, он оформил хет-трик в своём дебютном матче в Лиге чемпионов в ворота «Аталанты». Вингером заинтересовалось московское «Динамо», однако по каким-то причинам трансфер Оршича в январе 2020-го не состоялся.

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Может, после трёх голов «шпорам» Оршича выкупит какой-то российский клуб? Не в АПЛ же ему ехать в 28 лет. Что до Моуринью, то вылет из Лиги Европы приблизил бесславный уход Особенного из «Тоттенхэма».

Анатолий Романов

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