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01:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вильярреал» вновь победил киевское «Динамо» и вышел в ¼ финала ЛЕ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Испанский «Вильярреал» нанес поражение киевскому «Динамо» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и вышел в четвертьфинал турнира.

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Источник: AP 2020

Встреча в Вильярреале завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Жерар Морено, отличившийся на 13-й и 36-й минутах. В первой игре «Вильярреал» обыграл «Динамо» с тем же счетом 2:0.

Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится в пятницу в результате жеребьевки.

Украина осталась без представительства в еврокубках. Ранее в четверг донецкий «Шахтер» проиграл итальянской «Роме» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:2 (первый матч — 0:3).

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2:0
Первый тайм: 2:0
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