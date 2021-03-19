«Вильярреал» вновь победил киевское «Динамо» и вышел в ¼ финала ЛЕ
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Испанский «Вильярреал» нанес поражение киевскому «Динамо» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и вышел в четвертьфинал турнира.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Испанский «Вильярреал» нанес поражение киевскому «Динамо» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и вышел в четвертьфинал турнира.
Встреча в Вильярреале завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Жерар Морено, отличившийся на 13-й и 36-й минутах. В первой игре «Вильярреал» обыграл «Динамо» с тем же счетом 2:0.
Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится в пятницу в результате жеребьевки.
Украина осталась без представительства в еврокубках. Ранее в четверг донецкий «Шахтер» проиграл итальянской «Роме» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 1:2 (первый матч — 0:3).