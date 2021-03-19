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01:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Погба выбил «Милан» из Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Милан» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в четверг, 18 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом во втором тайме отметился Поль Погба.

Ранее в четверг, 18 марта, розыгрыш Лиги Европы покинул «Тоттенхэм». Англичане в ответной встрече проиграли загребскому «Динамо».

Первый матч прошел 12 марта в Манчестере. Встреча завершилась со счетом 1:1. Соперник «Манчестер Юнайтед» по ¼ финала определится путем жеребьевки. Мероприятие состоится в пятницу, 19 марта.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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